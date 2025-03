Henk Spaan spot na Jorthy Mokio de volgende parel in jeugdopleiding Ajax

Amsterdammer Jinairo Johnson krijgt een 8 van Henk Spaan. Dat schrijft de journalist en Ajax-supporter in zijn vaste rubriek Spaan geeft punten. Spaan heeft hoge verwachtingen van de zeventienjarige middenvelder, die in Jong Ajax als defensieve middenvelder speelt.

Ajax pikte Johnson in 2015 op bij Zeeburgia en sindsdien staat hij te boek als een groot talent in de jeugdopleiding. Inmiddels heeft hij drie duels namens Jong Ajax achter zijn naam staan en is Spaan overtuigd.

Johnson won in 2024 de Future Cup met Ajax en werd vervolgens uitgeroepen tot speler van het toernooi. Spaan kan zich dat nog goed herinneren. “Na die Future Cup schreef ik over Johnson: ‘Hij is de enige voor wie ik mijn hand in het vuur steek als toekomstig eerste elftalspeler bij Ajax.’ Inmiddels heeft hij er in Mokio een concurrent bijgekregen.”

“Deze Belgische aankoop debuteerde dus al, en terecht. De cijfers van Johnson tegen Eindhoven logen er niet om. Op Ajax Showtime zag ik dit: 4 geslaagde tackles, 8 van de 10 duels gewonnen, 96 procent passnauwkeurigheid en 100 procent geslaagde dribbels”, somt Spaan op.

Spaan benoemt dat Johnson eerder nog centraal achterin speelde. “Toen zag je al dat het middenveld zijn domein zou worden. De Toekomst leverde dit seizoen: Bounida, Mokio, Johnson, Fitz-Jim en Regeer. Gemiddelde leeftijd: 19 jaar.”

Jong Ajax ging maandag met 0-2 onderuit tegen FC Eindhoven. De in 2007 geboren Johnson deed 74 minuten mee in dat duel.

Zelf toonde de rechtsbenige middenvelder zich na afloop ambitieus. “Ik hoop vast aan te kunnen sluiten bij Jong en hopelijk kan ik nog meetrainen bij het eerste”, aldus Johnson in gesprek met Ajax TV.