Henk Spaan noemt speler van Ajax die Francesco Farioli niet meer in zijn basis moet opstellen

Henk Spaan adviseert Francesco Farioli om Wout Weghorst niet meer als eerste spits te gebruiken. De 32-jarige aanvaller krijgt een 5 van de columnist in Het Parool. De kritische Spaan ziet voor Weghorst enkel een rol als pinchhitter weggelegd.

“Wat Weghorst betreft: hij begon met twee slechte aannames, kopte in de 35ste minuut een bal naar Go Ahead en kon in de 38ste een harde pass van Fitz-Jim niet controleren. Basisplaats is geprobeerd, nu weer pinchhitteren graag”, luidt het oordeel van Spaan.

De boomlange spits deed tegen Go Ahead Eagles 71 minuten mee en werd uiteindelijk vervangen door Brian Brobbey. In zijn eerste 96 minuten namens Ajax was Weghorst nog niet betrokken bij een doelpunt.

Kritiek op aankoopbeleid

Pierre van Hooijdonk was zondag in Studio Voetbal al kritisch op Alex Kroes, die Weghorst naar Ajax heeft gehaald. “Voor de kwaliteiten van dit Ajax is Brobbey met afstand de ideale spits. Als je een beter Ajax zou hebben, dan zou je best met Weghorst in de spits kunnen spelen. Maar zo verzuipt een type zoals hij altijd in de spits bij Ajax.”

“Nu is hij alleen pinchhitter, maar met Akpom heb je eigenlijk een pinchhitter die het het afgelopen seizoen met 11 goals hartstikke goed gedaan heeft”, besloot Van Hooijdonk. Ook voormalig international Ibrahim Afellay gaf aan niets te snappen van het aankoopbeleid van Ajax.

“Het is toch bizar dat ze, met Rijkhoff erbij, vier centrale spitsen hebben en voor de buitenkanten hebben ze gewoon geen enkel alternatief. Het is toch armoede dat je in de tweede helft Gaaei als rechtsbuiten moet opstellen?”

Donderdag moet Ajax zich herpakken in de Europa League. Om 21:00 uur wacht een thuisduel met Besiktas, dat met Giovanni van Bronckhorst een Nederlandse eindverantwoordelijke heeft.