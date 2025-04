Henk de Jong verlengt aflopend contract bij SC Cambuur met twee seizoenen

Henk de Jong blijft op zijn post bij SC Cambuur. Dat nieuws maken de Friezen woensdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De zestigjarige oefenmeester heeft zijn aflopende contract met twee jaar verlengd.

De Jong is de succesvolste trainer uit de clubgeschiedenis. De coach eindigde drie keer op de eerste plaats in de eerste divisie, pakte de meeste punten in één seizoen en eindigde op de hoogste plek in de Eredivisie van alle trainers die de scepter zwaaiden in Leeuwarden.

Het is daarom ook niet gek dat technisch manager Lars Lambooij blij is met het aanblijven van De Jong. “Henk zijn staat van dienst voor SC Cambuur staat buiten kijf en zijn grootste waarde voor de club ligt op dit moment op het veld.”

“Daar willen we hem dus graag houden en de komende jaren gaan we samen verder bouwen aan de potentie die deze prachtige volksclub heeft. Rust en stabiliteit zijn hierbij belangrijk en we gaan volle kracht door op de koers die we hebben uitgestippeld”, aldus de technisch manager.

De Jong staat sinds eind 2023 weer voor de groep bij Cambuur, nadat hij een jaar met gezondheidsproblemen kampte. De trainer was tussen 2019 en 2022 en 2014 en 2016 ook al eindverantwoordelijk.

Cambuur bezet momenteel de vijfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie en doet nog mee om rechtstreekse promotie naar de Eredivisie. Het verschil met nummer twee Excelsior bedraagt vier punten.