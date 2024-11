Henk de Jong heeft de spelersbus van Cambuur vrijdagavond voorafgaand aan het uitduel met Telstar plots aan de kant laten zetten. Volgens de trainer kwam er ongezonde lucht vrij in de bus, waardoor hij niets anders kon dan stoppen.

“We hebben drie kwartier in de uitlaatdampen gezeten in de bus. Daar word je ziek van. Toen heb ik de bus aan de kant laten zetten”, begint De Jong voor de camera van ESPN. De vrijkomende lucht bleek een gevolg te zijn van een lekkend onderdeel in de bus.

“Achteraf was het ook terecht, want er was een lekke pakking. De bus had in de fik kunnen vliegen. Het was gewoon heel vervelend, want er moest een andere bus komen”, beschrijft de Cambuur-trainer de situatie.

“Daardoor waren we laat binnen voor de wedstrijd”, vervolgt De Jong. “Als je daar drie kwartier in zit, word je niet vrolijk. Dan word je misselijk en krijg je pijn in je hoofd. Dan moet je stoppen.”

De verstoring van de voorbereiding was echter geen reden voor De Jong om de handdoek in de ring te gooien. “Dit is een andere voorbereiding dan we hadden gehoopt, maar dat is niet erg. Daar word je hard van.”

Cambuur begon zeer zwak aan de wedstrijd tegen Telstar, maar wist een 2-0 achterstand uiteindelijk toch nog om te buigen. Mark Diemers was verantwoordelijk voor de aansluitingstreffer, waarna Remco Balk in de blessuretijd voor 2-2 zorgde.

Opmerkelijk genoeg was het niet de eerste keer dit seizoen dat Cambuur problemen had met de spelersbus. Ook voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen FC Emmen was het raak. “Toen stonden we midden op de weg stil. Dat was echt levensgevaarlijk. Nu ging dat beter”, aldus De Jong.