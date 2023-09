‘Hendriks wilde Ajax-touwtjes in handen nemen, maar wordt gezien als bemoeial’

Dinsdag, 19 september 2023 om 18:44 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:00

De rol van Chief Sports Officer Maurits Hendriks roept de nodige weerstand op in Amsterdam, zo schrijft Voetbal International in een uitgebreide analyse over Ajax. Tainer Maurice Steijn, directeur voetbalzaken Sven Mislintat, de directie én de raad van commissarissen staan allemaal onder druk. Mislintat zou zich momenteel vastklampen aan Jan van Halst en Hendriks.

Mislintat informeerde Van Halst bij alle transfers en heeft zijn komst naar Ajax volgens VI voor een groot deel te danken gehad aan Hendriks. Juist de rol van de Chief Sports Officer kan bij Ajax nu op veel weerstand rekenen. Hendriks had naar verluidt de ambitie om Edwin van der Sar op te volgen als algemeen directeur en zo de touwtjes bij Ajax in handen te nemen. Intern was er echter weinig draagvlak voor de voormalig hockeycoach en directeur van het NOC*NSF.

“Hij wordt gezien als een bemoeial, die zichzelf te veel wil profileren en vooral met de naam Ajax pronkt, zonder daadwerkelijk een inhoudelijke bijdrage te leveren”, zo valt er in de analyse te lezen. Mislintat wil zonder algemeen directeur en met Hendriks en Van Halst aan zijn zijde een grotere crisis afwenden. Zowel intern als extern kan de Duitser echter nauwelijks op steun rekenen.

Daar draagt volgens VI ook het functioneren van Mislintat zelf aan bij. De directeur voetbalzaken is sinds zijn komst ‘volledig zijn eigen gang gegaan', al geeft hij zelf aan dat dit destijds is afgesproken met onder anderen Hendriks en de rvc. “Behalve Van Halst beschikt de rvc echter over te weinig voetbalkennis om hem tegen te spreken. Gevolg is dat er op technisch vlak allerlei keuzes worden gemaakt, waarbij elk individu de schuld afschuift op een ander.”