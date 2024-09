Henderson maakt hevig schreeuwend ruzie met ploeggenoot bij Ajax: 'Ik moest ertussen gaan staan'

Ajax won de openingswedstrijd in de competitiefase van de Europa League zeer overtuigend van Besiktas (4-0). Na een uur spelen ontstond desondanks een ruzie binnen het elftal van Ajax. Jordan Henderson was uitzinnig van woede na dom balverlies van Bertrand Traoré op eigen helft.

Traoré werd na een uur spelen, toen het al 3-0 voor Ajax stond, simpel van de bal gezet door Gedson Fernandes. Er kwam uiteindelijk geen gevaar uit voor Besiktas, maar Henderson stapte woedend af op Traoré, waarna een felle woordenwisseling ontstond. Verwensingen vlogen daarbij over en weer.

Henderson sprak zelf na afloop voor de camera van Ziggo Sport van een storm in een glas water. "Als je me hebt zien spelen de laatste jaren, dan weet je dat dit voor mij best normaal is", aldus de aanvoerder van Ajax.

De woordenwisseling zag er van buitenaf vrij intimiderend uit. "Intimiderend? Het is voetbal! We willen winnen, we willen beter worden! Als we een doelpunt tegenkrijgen is er nog best lang te spelen. Soms heb je wat woorden met elkaar", aldus Henderson.

Ook Kian Fitz-Jim was zijdelings betrokken bij het opstootje. De middenvelder van Ajax trok Henderson weg bij Traoré. "Of het nodig was dat ik ertussen ging staan? Een beetje wel", lacht Fitz-Jim op de persconferentie na afloop. "We moeten bij een 3-0 stand gewoon rustig blijven en ons ding blijven doen."

Francesco Farioli wil er niet te veel woorden aan vuilmaken. "Toen ik de kleedkamer binnenkwam na afloop waren ze elkaar aan het omhelzen, dus het is al bijgelegd", aldus de trainer van Ajax.

Imago

Farioli begrijpt het standpunt van Henderson wel. "Zeker gezien de nieuwe opzet van de Europa League kan elk doelpunt uiteindelijk belangrijk worden in de eindstand. We moeten veeleisend zijn naar onszelf toe", aldus de Italiaan.