Het mag geen toeval heten dat Gabriel Magalhães zijn doelpunt in de North London derby zo vierde zoals hij hem vierde. De Arsenal-verdediger bracht namelijk een eerbetoon aan Memphis Depay, die deze week bij Corinthians tekende.

Magalhães is groot fan van Corinthians en zou in de toekomst dolgraag nog eens voor de club spelen. In elk geval is hij blij dat Memphis de overstap heeft gemaakt.

Dat bleek uit de viering van Magalhães' doelpunt, waarmee hij Arsenal een 0-1 zege op stadgenoot Tottenham Hotspur bezorgde. De Braziliaan stopte zijn vingers in zijn oren, zoals Memphis in het verleden al menigmaal deed als hij scoorde.

Met de viering beoogt Memphis doorgaans 'de critici het zwijgen op te leggen'. Magalhães lijkt vooral de aanvaller eer te willen bewijzen.

Aan aandacht in elk geval geen gebrek voor Memphis. De 98-voudig international werd woensdagochtend door uitzinnige fans ontvangen op het vliegveld, vlak voordat hij zijn tweejarige contract ondertekende.

Volgens ESPN gaat Memphis in Brazilië 'zo'n vijf ton per maand verdienen'. Bondscoach Ronald Koeman gaf al aan dat de Moordrechter gewoon nog in beeld blijft bij Oranje, in tegenstelling tot Steven Bergwijn.

Memphis zag zijn nieuwe club zaterdag overigens direct een nederlaag lijden. Corinthians verloor met 2-1 van koploper Botafogo en zakte daarmee af naar de achttiende plaats in de Braziliaanse Série A.