Heftig nieuws: Maleisisch international op intensive care na aanval met zuur

Heftig nieuws uit Maleisië. Daar is voetballer Faisal Halim zondag overgoten met een bijtend zuur. De 26-jarige aanvaller ligt nu in het ziekenhuis op de intensive care, met vierdegraads brandwonden. Zijn situatie is volgens het ziekenhuis momenteel ‘kritiek, maar stabiel’.

De aanval vond afgelopen weekend plaats in een winkelcentrum, net buiten de hoofdstad Kuala Lumpur. Halim werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht, waar hij direct is geopereerd.

“Hij zal nog minstens twee operaties ondergaan”, laat het ziekenhuis weten. “Momenteel ligt hij nog steeds op de intensive care en wordt nauwlettend in de gaten gehouden door specialisten. De linkerkant van zijn lichaam en arm zijn ernstig aangetast. Hij voelt zijn linkerarm niet echt en kon na de operatie niet duidelijk communiceren.”

De politie heeft twee aanhoudingen verricht, maar het motief van de daders is vooralsnog niet bekend. Het was overigens niet de eerste keer deze maand dat een Maleisisch international werd aangevallen.

Vorige week raakte Akhyar Rashid al gewond bij een overval op zijn huis. Rashid liep daarbij een snee van vier centimeter op in zijn voorhoofd. Volgens de politie hebben beide incidenten niks met elkaar te maken. Ondertussen heeft de voorzitter van de Maleisische voetbalbond topvoetballers in het Aziatische land geadviseerd om lijfwachten in te huren. “Dit is nog nooit gebeurd in het bestaan van de Maleisische competitie”, zei hij.

Selangor FC

Halim, die 29-voudig international van Maleisië is, staat onder contract bij Selangor FC. Vrijdag zou die club een duel om de Charity Shield spelen tegen Johor Darul Ta’zim, maar dat duel gaat niet door.

“Na veel overleg en uitgebreide discussies met diverse partijen heeft de club met tegenzin besloten om niet te spelen”, aldus Selangor in een verklaring. „De veiligheid van het team is van het allergrootste belang en we nemen alle vormen van geweld en bedreigingen serieus.”

