Heerlijke beelden: duizenden fans van Dortmund op de been voor kampioensduel

Zaterdag, 27 mei 2023 om 14:00 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:18

De fans van Borussia Dortmund maken zich klaar voor de kampioenswedstrijd van hun club van zaterdagmiddag. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe duizenden supporters op de been zijn en richting het Signal Iduna Park lopen voor het duel met 1. FSV Mainz 05, dat om 15.30 uur begint.

Dortmund kan zaterdag voor het eerst sinds 2012 de Duitse landstitel binnenslepen. BVB kan daarmee een einde maken aan de alleenheerschappij van Bayern München, dat de afgelopen tien seizoenen kampioen werd. Wanneer Dortmund in eigen huis weet te winnen van Mainz, is het niet eens meer afhankelijk van het resultaat van nummer twee Bayern op bezoek bij 1. FC Köln.

De beheerder van het Twitter-account van Dortmund liet zaterdagochtend al weten dat de spanning er goed in zit. “Wanneer je maatje je om 6.15 uur schrijft dat hij op je aan het wachten is. Een goede negen uur voor de aftrap”, liet de beheerder weten met een screenshot van het bericht. De tweet wordt enkele minuten later opgevolgd door een video waarin te zien is dat een grote menigte zich reeds heeft verzameld rondom het Signal Iduna Park. “Was schijnbaar een goed idee.” Uit de beelden kan één ding worden opgemaakt: Dortmund is klaar voor een waar volksfeest.

Dortmund Ultras making their way towards the stadium. pic.twitter.com/DqE8FvjFfB — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) May 27, 2023

Die besten Fans der Welt auf dem Weg zum schönsten Stadion der Welt ????????#BVBM05 #Dortmund pic.twitter.com/XftHzx4bQg — Stadt Dortmund (@stadtdortmund) May 27, 2023

Fair to say the Dortmund Ultras are in good voice. pic.twitter.com/wEcS9Z1Jc0 — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) May 27, 2023