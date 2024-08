Hans Hateboer vertrekt na zeven seizoenen bij Atalanta, nieuwe bestemming bekend

Hans Hateboer speelt komend seizoen niet in het shirt van Atalanta. De vleugelverdediger annex middenvelder maakt de overstap naar Stade Rennes, zo meldt de doorgaans goed ingelichte Gianluca Di Marzio.

Volgens Di Marzio is met de deal een bedrag van zo'n 3 miljoen euro gemoeid. Hateboer, die een geschatte marktwaarde heeft van 3,5 miljoen euro, had nog een contract tot volgend jaar zomer bij Atalanta, welke door Rennes is afgekocht.

Hateboer en Atalanta waren de afgelopen zeven jaar onafscheidelijk aan elkaar verbonden. De in Beerta geboren flankspeler arriveerde in 2017 bij de club uit Bergamo en beleefde mooie successen met de club, met als kers op de taart de winst van de Europa League afgelopen seizoen.

Hateboer was in zijn eerste seizoenen in dienst van Atalanta een onbetwiste basisspeler, maar raakte die status in het seizoen 2020/21 kwijt. Hij schikte zich in een nieuwe rol en bleef in die rol van waarde voor de ploeg.

Na zeven seizoenen stopt de teller bij 245 officiële wedstrijden, waarin hij 12 keer wist te scoren en 21 keer aangever was. Hateboer kwam zestien keer in actie op het allerhoogste clubpodium: de Champions League.

Uittocht

Opnieuw een transfer dus voor Atalanta, dat al afscheid nam van Roberto Piccoli, Ndary Adopo en Nadir Zortea (naar Cagliari), Aleksej Miranchuk (Atlanta United), Caleb Okoli (Leicester City), Nicolò Cambiaghi (Bologna), Duván Zapata (Torino) en Pierluigi Gollini (Genoa).

Door de winst van de Europa League speelt Atalanta op 14 augustus zijn eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen. De ploeg van Gian Piero Gasperini neemt het dan in Warschau op tegen Real Madrid in het kader van de Europese Supercup.