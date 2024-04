Hartman succesvol geopereerd; Feyenoord moet andere basisspeler missen

Feyenoord moet in het midweekse duel met Go Ahead Eagles aantreden zonder Igor Paixão, zo meldt de club via de officiële kanalen. De Braziliaan heeft hamstringklachten overgehouden aan de wedstrijd tegen NEC en krijgt rust van hoofdtrainer Arne Slot. Tegelijkertijd melden de Rotterdammers dat Quilindschy Hartman succesvol is geopereerd aan zijn knie en aan zijn herstel kan gaan werken.

Paixão maakte het winnende doelpunt namens Feyenoord in de bekerfinale tegen NEC, maar hij krijgt donderdagavond noodgedwongen rust van Slot. Mogelijk gaat er ook een streep door de naam van Calvin Stengs. De linkspoot kampt met lichte klachten en is een vraagteken voor het uitduel in Deventer, dat om 21:00 uur begint.

Feyenoord mist verder Mats Wieffer (bovenbeenblessure), Gjivai Zechiël (knieblessure) en Hartman (knieblessure). Laatstgenoemde heeft inmiddels succesvol een operatie ondergaan, al zal zijn revalidatie nog maanden duren.

Twee weken geleden maakte Slot bekend dat Justin Bijlow weer fit is. Timon Wellenreuther keepte overigens ‘gewoon’ de bekerfinale tegen NEC en het is onduidelijk of Bijlow het doel zal verdedigen tegen Go Ahead.

Feyenoord heeft nog een punt nodig om de tweede plek in de Eredivisie officieel in handen te krijgen. Die plek is goed voor een Champions League-ticket en dat wil Slot zo snel mogelijk veiligstellen.

Bovendien staat er volgens de oefenmeester meer op het spel. Feyenoord werd vorig jaar met 82 punten landskampioen en kan dit seizoen nog op 84 punten uitkomen. Slechts één keer gebeurde het dat de Rotterdammers met meer punten eindigden. Dat was in het seizoen 1972/73, waarin de club 85 punten behaalde (omgerekend naar driepuntensysteem).

Daarnaast is Feyenoord, de verloren penaltyreeks tegen AS Roma niet meegerekend, al ruim vier maanden ongeslagen. Die reeks zegt veel over het team, vindt Slot. "Dit team houdt absoluut niet van verliezen. Met die eigenschap willen we deze reeks met een aantal weken verlengen", aldus Slot op de website van Feyenoord.

Bij een eventueel puntenverlies voor Feyenoord en een zege voor PSV, zijn de Eindhovenaren al kampioen. De koploper gaat op bezoek bij sc Heerenveen.

