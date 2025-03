Harry Kane bereikt bijzondere mijlpaal en helpt Bayern München langs FC St. Pauli

Bayern München heeft geen fout gemaakt in de titelstrijd. De recordkampioen van Duitsland rekende met 3-2 af met St. Pauli. Harry Kane nam de 1-0 voor zijn rekening en bereikte daarmee een bijzondere mijlpaal.

Bayer Leverkusen wist vrijdagavond in het spoor van koploper Bayern München te blijven. De regerend landskampioen van Duitsland was vrijdag op eigen veld met 3-1 te sterk voor VfL Bochum. Het gat was daardoor drie punten, waardoor de ploeg van trainer Vincent Kompany wist dat het zich geen misstap kon veroorloven.

Toch was het St. Pauli dat de eerste kans van de wedstrijd kreeg. Uit een vrije trap kopte aanvoerder Jackson Irvine de bal op de lat. De waarschuwing leek Bayern wakker te schudden, dat drie minuten later via Kane op voorsprong kwam: 1-0.

De Engelse spits wist daardoor een bijzondere mijlpaal te bereiken. Door zijn goal heeft Kane nu tegen elke Bundesliga-club gescoord waartegen hij gespeeld heeft.

Waar het thuispubliek hoopte dat Bayern zou doordrukken, was het St. Pauli dat langszij kwam. Eric Dier liet een voorzet vanaf rechts lopen en zag toen tot zijn verbazing dat Elias Saad in zijn rug geheel vrijstond: 1-1.

Na rust werd het de middag van Leroy Sané. De linksbuiten schoot na 53 minuten de koploper op voorsprong: 2-1. Twintig minuten voor tijd besliste hij vervolgens de wedstrijd met de 3-1.

De thuisploeg nam daarna gas terug, maar werd nog wel gevaarlijk via Jamal Musiala. De dribbelaar had het op zijn heupen en ging op avontuur. Via Sané kwam de bal weer terug bij de international, die breed legde op Michael Olise. Het schot van de Fransman ging maar net naast.

In de slotfase kreeg Musiala nog een goede mogelijkheid, maar de volley werd door doelman Nikola Vasilj tegen de lat getikt. In de blessuretijd kwam St. Pauli via Lars Ritzka nog op 3-2. Een gelijkspel zat er echter niet meer in. Door de zege staat de ploeg van Kompany weer zes punten los op nummer twee Bayer Leverkusen.