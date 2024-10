Harry Kane beëindigt doelpuntendroogte en maakt direct een hattrick tegen Stuttgart

Harry Kane heeft zichzelf en Bayern München een uitstekende dienst bewezen. De spits maakte in de wedstrijd tegen VfB Stuttgart na rust een hattrick en leidde der Rekordmeister zo een 4-0 zege. Serge Gnabry tekende vlak voor tijd voor de eindstand. Bayern neemt de koppositie op doelsaldo over van RB Leipzig, dat eerder op de dag afrekende met FSV Mainz (0-2). Stuttgart staat negende in de Bundesliga.

Thomas Müller was op 10 de vervanger van Jamal Musiala, die nog altijd niet is hersteld van zijn heupkwetsuur. Müller vormde de voorhoede met Michael Olise, Serge Gnabry en uiteraard Kane. Bij Stuttgart was er een basisplaats voor ex-Feyenoorder Ramon Hendriks. Deniz Undav, Jamie Leweling en Ermedin Demirovic moesten voor de treffers zorgen.

Bayern was weinig verrassend de dominante ploeg in de Allianz Arena, al kreeg het al vroeg een tegenvaller te verwerken met het uitvallen van Aleksandar Pavlovic. De Duits international werd in de achtste minuut afgelost door João Palhinha. Aan het spelbeeld veranderde die wissel niets.

Alphonso Davies stoomde op aan de linkerkant en gaf een heerlijke crosspass op Raphaël Guerreiro. De Portugees sneed naar binnen en bediende Gnabry, die zijn inzet net langs de verkeerde kant van de paal deed belanden. Stuttgart was zelf ook niet ongevaarlijk en had meer moeten doen met de kans voor Undav, die te gehaast en dus naast schoot met de punt van zijn schoen.

Olise, die dit seizoen in bloedvorm verkeert, stond aan de basis van het volgende gevaarlijke moment. De Fransman speelde een Stuttgart-verdediger door de benen en bereikte daarmee de ongedekte Müller. De clublegende legde af op Guerreiro, die in de zestien liet zien dat afwerken niet zijn beste kwaliteit is. Alexander Nübel redde simpel.

Harry Kane speelde ondertussen niet zijn gelukkigste wedstrijd. De Engelse topspits werd wel gezocht en leek oog in oog met Nübel komen te staan, toen hij met een dieptepass vanuit het middenveld bereikt werd. Kane zag in zijn ooghoeken enkele Bayern-collega's mee naar voren trekken en leek daarop te twijfelen. Wat volgde was een slordige pass. Kane kreeg nog een kans, waarbij hij de bal een tikkeltje achter zich kreeg en de bal op het dak van het doel kopte.

Vlak na rust kreeg Stuttgart een uitgelezen kans om de voorsprong te grijpen. Josha Vagnoman mocht vrij uithalen vanaf randje zestien, maar zag zijn inzet een kleine meter of het doel van Manuel Neuer vliegen. Vlak na die kans was het alsnog raak voor Bayern én Kane. De spits loste een verraderlijk schot van 28 meter en vond de verre hoek. Nübel leek zich te laat te realiseren hoe groot het gevaar was: 1-0. Het betekende voor Kane zijn eerste treffer, voor club of land, sinds 21 september.

Nübel zag er enkele ogenblikken later veel beter uit, door in korte tijd inzetten van zowel Kane als Palhinha te keren. Toch kon ook de voormalig goalie van Bayern niets doen om Kane's tweede treffer van de avond te voorkomen. De defensie van Stuttgart kreeg de bal niet weg en Kane maakte daar dankbaar gebruik van: 2-0.

Kane was plots helemaal los en maakte tien minuten voor tijd ook zijn derde van de avond, door nét op tijd te vertrekken en koeltjes af te ronden achter de kansloze Nübel. De overgebleven toeschouwers in de Allianz Arena kregen vlak voor tijd nog een toetje geserveerd, toen Gnabry op aangeven van Müller de bovenhoek vond met binnenkant rechts: 4-0.