Harde kritiek op Feyenoorder: 'Er is ooit 20 miljoen voor deze speler betaald, ongelooflijk hè?'

Feyenoord blijft in de hoeken waar de klappen vallen. De Rotterdammers kwamen woensdag in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker tekort tegen PSV (2-0) en moeten het na afloop ontgelden bij de analisten van ESPN.

PSV speelde niet eens een briljante wedstrijd, zegt Mario Been. "Maar wint uiteindelijk met 2-0. Feyenoord vond ik armoedig, heel matig aan de bal.

Presentator Milan van Dongen vraagt zich af 'wat er met Dávid Hancko aan de hand is.' "Die vergeet bij de tweede goal eigenlijk voor buitenspel te stappen en daarna is-ie Til compleet kwijt", reageert Been. "Die gaat mee in de malaise."

Vink vond Feyenoord 'een beetje tandeloos'. "Helemaal voorin ontbreekt het aan ieder idee. Ik heb Osman nog nooit zo slecht gezien, eigenlijk. Ik heb hem ook uit bij Go Ahead Eagles gezien. Toen was hij echt heel goed."

Van Dongen haalt aan dat Brighton ooit twintig miljoen euro betaalde voor Osman. "Ongelooflijk, hè", reageert Been. "Spelers van wie je iets meer mag verwachten, zoals Igor Paixão en Osman, daar hebben we niets of nauwelijks iets van gezien."

Feyenoord moest woensdag liefst negen spelers missen. Vink weegt dat mee in zijn oordeel over Feyenoord. "We hebben Quinten Timber en In-Beom Hwang samen zien spelen. Die kunnen Feyenoord iets extra's geven. We hebben het gezien met Zerrouki en andere oplossingen, dat werkt niet. Feyenoord met de beste elf is prima, maar op het moment dat je met veel wisselingen te maken krijgt, kun je dit verwachten", aldus Vink.