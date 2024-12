Hansi Flick keert pas in 2025 terug in de dug-out van FC Barcelona

Hansi Flick ontving zaterdag een rode kaart in het duel van FC Barcelona tegen Real Betis. De Duitser heeft nu te horen gekregen van de Spaanse tuchtcommissie hoeveel duels hij geschorst is. Flick zal pas in 2025 weer in het stadion van Barcelona plaatsnemen in de dug-out.

Betis kreeg zaterdag een penalty nadat Frenkie de Jong de schoen van Vitor Roque uittrapte. Flick was woedend over deze beslissing en kreeg een rode kaart vanwege: ‘Het verlaten van zijn coachvak en schreeuwen en gebaren terwijl hij mijn beslissing betwistte’, zo valt te lezen in het scheidsrechtersrapport.

Volgens artikel 127 van de disciplinaire code is Flick nu twee duels geschorst. Daarin staat dat 'protesteren tegen de hoofdscheidsrechter(s), de assistent-scheidsrechter(s) of de vierde official(s), mits dit geen ernstigere overtreding vormt, bestraft wordt met een schorsing van twee tot drie wedstrijden of voor een periode van maximaal één maand’, zo meldt Voetbal International.

Flick zal dus twee duels vanaf de tribune moeten toekijken. Tijdens de Champions League-ontmoeting uit tegen Borussia Dortmund zal de Duitser nog wel langs de lijn staan. De La Liga-wedstrijden thuis tegen Leganés en Atlético Madrid moet Flick echter missen.

Zodoende keert de voormalig trainer van Bayern München pas in 2025 weer terug in de dug-out in het stadion van Barcelona. In januari keert Flick terug als Barça het uit voor de beker opneemt tegen vierdeklasser Barbastro.

Daarna staat de Spaanse Super Cup op het programma in Saoedi-Arabië. Zodoende is het eerste La Liga-duel dat Flick weer op de bank plaatsneemt het treffen met Getafe, op 19 januari. Op 26 januari staat de eerste thuiswedstrijd weer voor de Duitser op het programma. Barça wacht dan een ontmoeting met Valencia.