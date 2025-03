Hansi Flick is woedend en haalt in één tirade uit naar Real Madrid, FIFA en UEFA

Hansi Flick is woedend over de overvolle voetbalkalender. De coach van FC Barcelona speelt komende donderdag met zijn ploeg tegen Osasuna, maar is daar niet blij mee, zo liet de Duitser duidelijk weten op de persconferentie.

Het duel van Barça zou aanvankelijk op 8 maart gespeeld worden, maar toen werd de wedstrijd afgelast vanwege het overlijden van de clubarts van Barcelona, Carles Miñarro Garcia.

Door het inplannen van de wedstrijd op donderdagavond zal Barcelona donderdagavond om 21.00 uur geen beroep kunnen doen op Ronald Araújo en Raphinha. Zij kwamen dinsdagnacht nog in actie voor respectievelijk Uruguay en Brazilië en zijn niet op tijd terug in Catalonië.

“Ik wil niet eens meer weten hoe boos ik was toen ik hoorde dat we donderdagavond moeten spelen, maar goed, het is wat het is. Ik vind wel dat de UEFA en de FIFA grenzen moeten stelen”, reageerde Flick op de kwestie.

“Het beste antwoord op deze situatie is om gewoon te winnen van Osasuna. Er zijn geen excuses. Real Madrid klaagt over het feit dat ze geen 72 uur rust krijgen, maar wij zijn geen Real Madrid. Wij zijn Barcelona en daar zijn we trots op”, besluit de voormalig bondscoach van Duitsland.

Barcelona gaat momenteel aan kop in La Liga. De Catalanen hebben evenals Real Madrid zestig punten verzameld, maar Barcelona heeft dus een wedstrijd minder: het duel met Osasuna.

Osasuna heeft 33 punten en staat veertiende. Met 33 punten staat de club zes punten boven de degradatiestreep in Spanje.