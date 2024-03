Hans Nijland meldt zich als tegenkandidaat voor Paauw om bondsvoorzitterschap

Hans Nijland gaat zich kandidaat stellen voor het KNVB-bondsvoorzitterschap, zo meldt De Telegraaf. Hiermee zal hij de tegenkandidaat worden van de veelbesproken Frank Paauw, de Amsterdamse hoofdcommissaris van politie, die door het bondsbestuur van de KNVB is voorgedragen om Just Spee op te volgen.

Nijland, voormalig algemeen directeur van FC Groningen, is momenteel voorzitter van amateurclub HSC in Sappemeer, dat onlangs in het nieuws kwam nadat Mark-Jan Fledderus een vuistslag uitdeelde aan zijn tegenstander. Nijland wordt nu voorgedragen bij de KNVB door het Supporterscollectief Nederland.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Een tegenkandidaat voor Paauw was nodig, aangezien zijn ideeën een hoop losmaakten bij de voetbalsupporters in Nederland. Paauw toonde zich namelijk een voorstander van het verbieden van uitsupporters bij wedstrijd in het betaald voetbal. Ook wilde hij harde kernen weren bij wedstrijden, wat in de Nederlandse voetbalstadions leidde tot verschillende spandoeken tegen Paauw.

“Waarom niet? Ik sta al meer dan 25 jaar met mijn poten in de voetbalklei”, aldus Nijland. “Ik solliciteer niet, maar na het verzoek van het Supporterscollectief met zo’n 1,3 miljoen leden heb ik me eens verdiept in de functie-inhoud en hoewel ik geen diplomaat ben, acht ik mezelf bijzonder geschikt voor het bondsvoorzitterschap bij de KNVB”, luidt de verklaring van Nijland.

In een brief van het Supporterscollectief Nederland aan alle supportersverenigingen wordt een groot probleem gesteld. “Het is Paauw of niets, met onbekende gevolgen.” Bovendien is er dus veel vertrouwen in Nijland. “Nijland heeft veel ervaring en een uitgebreid netwerk”, aldus het Supporterscollectief.

Het Supporterscollectief Nederland wil dat supportersverenigingen er bij hun clubs op aandringen om Nijland voor te dragen als alternatieve kandidaat. Worden er tien bondsafgevaardigden gevonden, dan kan Nijland het in de verkiezing opnemen tegen Paauw.

“Hij geeft bovendien gemiddeld driemaal per week lezingen bij amateurclubs in het hele land en maakt deel uit van het buddyprogramma van de KNVB om nieuwe clubdirecteuren wegwijs te maken. Nota bene is hij ook als lid van verdienste door de KNVB benoemd bij zijn afscheid. En bovenal: hij staat open voor deze functie”, zo valt er verder in de brief te lezen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties