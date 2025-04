Hans Kraay over Noa Lang: ‘Hij kan supergoed tegen kritiek hè?’

Nordin Boukhari is te gast bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. De asssistent-trainer van Sparta is de stiefvader van Noa Lang en vertelt hoe hij de buitenspeler probeert te ondersteunen.

Boukhari had lange tijd een relatie met de moeder van Lang en voedde de linksbuiten op. “Noa is Noa hè. Het is een hele lieve jongen en ontzettend behulpzaam. Hij heeft enorm veel kwaliteit, dus als ik naar hem kijk zit ik te genieten. Maar er zitten soms ook wedstrijden tussen waarin het niet loopt. Dan gaat hij morren en dat is ook Noa. Zulke spelers moet je koesteren, want er zijn er maar weinig zoals hem”, stelt de voormalig speler van onder meer Ajax.

Presentator Milan van Dongen schotelt Boukhari de vraag voor waarom de potentie van Lang er niet volledig uitkomt. “Het is een wisselwerking met de fitheid inderdaad. Ik had hem wel wat eerder in het buitenland verwacht. AC Milan en Leeds waren in zijn tijd bij Club Brugge geïnteresseerd.”

“Bij Noa is het als hij honderd procent is dan dribbelt hij iedereen voorbij. Maar als het niet loopt dan wil hij zo graag winnen, dan lokt hij met zijn gedrag reacties uit. Ik zei tegen Hans (Kraay, red.) ooit: ‘Die reacties motiveren hem alleen maar.’ Het is een soort energiebron voor hem.”

Kraay mengt zich vervolgens in het gesprek: “Zeg jij wel eens tegen hem dat hij zich gewoon op het voetbal moet concentreren en de rest moet laten liggen?” Boukhari vertelt: “Vroeger was dat al bij hem op Varkenoord. Roy Makaay was toen zijn trainer bij Feyenoord en Noa deed toen al die gebaren.”

“Ik heb toen vaak tegen hem gezegd: ‘Stop met die gebaren en focus je alleen op voetballen, want dat kan je hartstikke goed.’ De actie tegen Alderweireld dat hij op de bal gaat staan is niet handig. Doe dat dan als je 3-0 voorstaat. Je moet dan wel verwachten dat je een schop gaat krijgen, want mensen gaan zich daaraan ergeren. Dat zie je ook bij Neymar. Messi bijvoorbeeld doet dat bijna nooit”, ziet Boukhari.

“Hij kan supergoed tegen kritiek hè?”, vraagt Kraay. “Zeker. Hij houdt ervan als mensen feedback geven. Zolang hij maar beter kan worden in alle facetten”, geeft Boukhari aan. “Ik gaf hem pas een voorbeeld dat hij vaak in de korte hoek schiet als hij naar binnenkomt. Als ik aan Robben denk, de verre hoek is de simpelste. Dus ik stelde voor om daarop te gaan oefenen. Dat vindt hij leuk.”

Kraay is het eens met de assistent-trainer van Sparta. “Hij is inderdaad een korte hoek-afmaker.” Marciano Vink vult aan: “Cody Gakpo had dat ook en die is dat gaan afwisselen. Dan word je nog gevaarlijk, want de keeper weet niet meer welke hoek je gaat schieten”, analyseert Vink.