Hans Kraay junior weet voor welk achtcijferig bedrag Sem Steijn mag vertrekken bij FC Twente

Volgens Hans Kraay junior zou Sem Steijn 'ongelofelijk goed’ bij Feyenoord passen, zo laat hij optekenen in zijn recentste column voor Voetbal International. Bovendien weet hij voor welk bedrag FC Twente zijn talisman laat vertrekken.

Waar men vorig seizoen misschien nog dacht dat Steijn een one season wonder kon zijn, is het nu moeilijk om zijn kwaliteiten te ontkennen. In de vorige Eredivisie-campagne eindigde hij op zeventien doelpunten uit 34 wedstrijden, sinds de zomer staat de teller alweer op 22 uit 25.

Ongekende cijfers voor een middenvelder, zo vindt ook Kraay. Wat de extravagante ESPN-analist betreft moet Feyenoord zich melden in de Grolsch Veste.

“Ik denk dat Sem Steijn met zijn enorme vele goals, maar ook zeker qua type, ongelofelijk goed als nummer 10 bij Feyenoord zou passen”, klinkt het. Volgens Kraay ‘kom je bijna nergens zulke cijfers als nummer 10 tegen’.

Een transfer in de aankomende zomerse window lijkt onafwendbaar. “Ik heb mijn bronnen, en als ik die een klein beetje samenvat, mag hij voor rond de tien miljoen euro verkassen naar een Nederlandse topclub”, weet Kraay.

“Ik kan er een miljoen naast zitten, maar ondanks het feit dat Sem Steijn onlangs zijn contract heeft verlengd, en er geen verkoopclausule in staat, heb ik de indruk dat de chique technisch directeuren Arnold Bruggink en Jan Streuer het hem gunnen. En geen achterlijke bedragen gaan vragen aan Nederlandse clubs.”

Feyenoord is erbij gebaat om snel te handelen, want ook buitenlandse clubs met meer financiële stootkracht zullen zich uiteindelijk melden, zo denkt de oud-middenvelder. “Dus Dennis te Kloese: als je De Kuip en Robin van Persie heel snel blij wil maken met een heerlijke, frisse, veelscorende 10: pak je auto, neem een appeltaart voor Bruggink en Streuer mee, en rijd op de terugweg met blosjes op je wangen terug naar De Kuip", besluit Kraay met een directe boodschap aan de Feyenoord-directeur.