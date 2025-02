Hans Kraay junior: 'Hiervan word ik best wel een beetje chagrijnig'

Hans Kraay junior vindt de timing van de reconstructie van de Leeuwarder Courant over de tijd van Robin van Persie bij sc Heerenveen opmerkelijk. Dat blijkt uit zijn column voor Voetbal International. De journalist is van mening dat dat verhaal naar buiten had moeten komen toen de huidige Feyenoord-trainer nog actief was in Friesland.

Het lokale medium bracht vorige week een uitgebreid stuk naar buiten, waarin onder meer werd geschetst dat Van Persie solistisch handelde bij Heerenveen. “Hiervan word ik best wel een beetje chagrijnig”, laat Kraay optekenen. “Van Persie heeft de deur nog niet eens achter zich dichtgetrokken, of al het negativisme komt naar buiten, allemaal vervelende verhalen.”

In het stuk was onder andere te lezen dat een groot deel van de staf de voorkeur gaf aan Andries Noppert, maar dat Van Persie voor Mickey van der Hart koos. “Schrijf dat dan op als het gebeurt en niet maanden later. Waarom pas nu? De Leeuwarder Courant is goed geïnformeerd bij Heerenveen, maar ze hadden Van Persie ermee moeten confronteren. Nu is hij weg en het ligt op straat. Ik vind het teleurstellend dat ze al deze zaken zo lang voor de wereld verborgen hebben gehouden.”

De journalist van ESPN vindt dat Feyenoord een risico neemt met de aanstelling van Van Persie. “Ze hebben niet voor niets tegen Robin gezegd dat hij zijn vlieguren en fouten maar bij Heerenveen moest maken.” Kraay had zelf voor een andere trainer gekozen. “Ik zal eerlijk zeggen dat ik Mark van Bommel misschien wel een logischere keuze had gevonden op basis van zijn ervaring, de prestaties bij Royal Antwerp, zijn no-nonsense policy en vanwege het feit dat hij net zoals het Legioen een mooie straatvechter is.”

Toch snapt Kraay de keuze voor Van Persie wel. De oud-voetballer wijst naar de uiteenlopende voorkeuren van mensen binnen Feyenoord. “Van Persie is een fantastische voetballer geweest en zodoende breed gedragen. Ik denk niet dat veel mensen er moeite mee zullen hebben. Ik ook niet, zeg ik in alle eerlijkheid.”

Reactie Van Persie

De nieuwe trainer van Feyenoord reageerde maandagmiddag tijdens zijn presentatie in De Kuip op het stuk van de Leeuwarder Courant. “Ik heb het niet helemaal gelezen. Ik lees niet alles wat in de media staat. Ik weet hoe ik werk. Ik vind het heel belangrijk om samen te werken. Dat kun je vragen aan de mensen binnen de staf.”

“Ik denk dat ik een hoofdtrainer ben die zijn stafleden juist heel veel invloed geeft op het veld en daarbuiten. Ik sta juist heel erg open voor feedback. Als je die quotes uit het stuk leest dan kan je concluderen dat dat niet overeenkomt met mijn kernwaarden. Aan de andere kant heb ik er geen invloed op wat de media schrijven.”

“Ik vat het ook niet persoonlijk op, al wordt het in het stuk wel persoonlijk gemaakt. Iedereen heeft overal een mening over en dat is goed, anders zou het saai zijn. Dus ik zou willen zeggen dat jullie vooral jullie mening moeten blijven geven”, besloot Van Persie.