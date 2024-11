Hans Kraay junior treft Mohamed Ihattaren zonder camera en onthult inhoud gesprek: ‘Wat is er?’

Hans Kraay junior heeft Mohamed Ihattaren afgelopen week gesproken in de catacomben, zo vertelt de analist annex verslaggever te gast in het programma Voetbalpraat van ESPN. Waar de aanvaller van RKC al vrij snel na zijn terugkeer minuten mocht maken, moest hij in de laatste twee Eredivisie-duels negentig minuten op de bank blijven.

“Even iemand die niet meer invalt... Mohamed Ihattaren”, zo breekt Kraay jr. plotseling in tijdens een gesprek in het programma. “Sorry dat ik even inbreek. Ik was heel enthousiast dat hij met een heel mooi team achter zich volle bak is begonnen bij RKC.”

“Hij heeft ook nog niet in negatieve zin iets van zich laten horen. Hij kreeg al snel 15, 25 en 30 minuutjes van trainer Henk Fraser. Maar nadat hij tegen Vitesse een keer niet zo heel goed inviel, heeft hij geen minuten meer gekregen.”

“Ik zag Ihattaren na afloop van de 2-0 overwinning van RKC op Almere City (op 3 november, red.), net voordat ik Henk Fraser wilde gaan interviewen in de catacomben.” De buitenspeler kreeg net als in het duel met NEC geen speelminuten.

“Ik vroeg aan hem: ‘Wat is er?’ Hij zei: ‘Ik wil voetballen, ik wil voetballen.’ Hij zei helemaal niks vervelends, maar hij zei gewoon dat hij wil voetballen.”

Kraay jr. vertelt vervolgens dat hij in een spontane opwelling zei dat hij niet wil dat Ihattaren wegglijdt. “Ik heb daar niks mee te maken, maar ik zei dat hij wel moet volhouden. ‘Nu wel doorpompen, hè Mo!’”

“Het heeft wel tijd nodig met hem. Ik krijg wel de indruk dat we deze comeback serieuzer konden nemen dan die in Italië en dat hij er nu beter opstaat. Ik gun het hem heel erg, ik hoop dat hij het volhoudt”, besluit Kraay jr.