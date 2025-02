Hans Kraay junior totaal ontsteld over vernietigend stuk over Robin van Persie

Bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN gaat het uitgebreid over het vertrek van Robin van Persie van sc Heerenveen naar Feyenoord. Hans Kraay junior is niet te spreken over de reconstructie van de Leeuwarder Courant.

“We gingen in mijn tijd bij De Graafschap vaak op trainingskramp in Friesland. Dus mensen in die regio sturen mij gelijk die krant. Als je dat leest is het net alsof de allerslechtste trainer aller tijden daar is geweest”, stelt Kraay.

“Hij kon niet goed overweg met zijn staf, de spelers waren bang voor hem, vijf stafleden kiezen voor Noppert, en hij gaat zijn eigen gang”, somt de 65-jarige analist op. “Dan denk ik: dat wist je als schrijver al maanden! Waarom heb je dat niet gewoon drie maanden geleden al opgeschreven, dat hij zo eigenwijs is met zijn keepers?” reageert een boze Kraay.

Tafelgast Sjoerd Mossou springt in de bres voor zijn concullega: “Dan moet ik het toch opnemen voor deze journalist. Het is niet zo dat dit compleet uit de lucht komt vallen. Als je de afgelopen maanden bent gaan luisteren in Friesland, dan is dit niet volledig nieuw. Je kan zeggen, misschien is het overdreven. Maar het is niet zo dat bij Heerenveen iedereen dolenthousiast was.”

Kraay beweert geen geluiden te hebben opgevangen. “Ik heb helemaal niets gehoord al die tijd. Of het nou wel of niet klopt, schrijf het dan op als hij daar nog trainer is. Dat vijf stafleden voor Noppert kiezen en Van Persie Van der Hart opstelt, dat ze hem misschien wel een ‘my way or the highway’-trainer vinden…”

“Hans, fragmentarisch is het echt wel teruggekomen”, stelt Mossou. “Ook met die wissel van Noppert en de 9-1 tegen AZ. Die dingen zijn in Friesland echt wel benoemd.”

De journalist van het Algemeen Dagblad legt uit: “Je gaat op een gegeven moment een reconstructie maken van wat er allemaal gebeurd is en het is inderdaad altijd makkelijker wanneer zo’n periode voorbij is. Want anders houden spelers ook hun mond. Maar er waren veel mensen ontevreden, dat is wat het is toch.”

Kraay kan zich niet vinden in de uitleg van Mossou. “Ik vind het makkelijk”, zo sluit de analist van ESPN de discussie af.