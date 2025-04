Hans Kraay junior is vernietigend over speler van Feyenoord: 'Hij was verschrikkelijk slecht!'

Hans Kraay junior was zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie niet te spreken over het spel van Ayase Ueda. De spits van Feyenoord kwam tegen AZ (0-1 winst) 76 minuten in actie, maar kon de analist van ESPN niet bekoren.

“Arne Slot en Robin van Persie zijn allebei zeer charmeerd van Ueda. Slot zei zelfs dat Ueda met ritme klaar is om de schoenen van Santiago Gimenez te vullen, maar hij was tegen AZ echt verschrikkelijk slecht”, begint Hans Kraay junior zijn betoog.

“Hij speelde heel erg slecht, alleen maar met zijn rug naar de verdedigers toe”, vervolgt hij. “Hij heeft Feyenoord niet geholpen”, luidt het concluderende oordeel.

Uiteindelijk werd Ueda dus vervangen door Julian Carranza. De invaller maakte tien minuten voor tijd de 0-2, maar dat doelpunten werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd vanwege een duw in de rug van Bruno Martins-Indi.

Bas Nijhuis, eveneens te gast in de studio, wordt door presentatrice Fresia Cousiñho Arias gevraagd naar zijn oordeel. “Dit gebeurt zo veel dit soort duels. Jeroen Manschot staat er zo dichtbij, dan vind ik dat je er als VAR vanaf moet blijven”, aldus Nijhuis.

“Is dit echt heel overduidelijk fout? Dat denk ik niet.” Sjoerd Mossou trekt vervolgens dezelfde conclusie als Nijhuis. “Manschot neemt een Nijhuis-beslissing. Ik vind het onbegrijpelijk dat die VAR op de lijn komt.”

“Jeroen floot goed, en dan word je naar dat scherm geroepen… Dan krijg je die beelden uit drie hoeken te zien en dan denk je toch dat het misschien wel iets is”, besluit Nijhuis het onderwerp.