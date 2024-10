Hans Kraay junior: 'Het ging hartstikke goed met hem bij Ajax, maar het wordt steeds weer minder'

Volgens Hans Kraay junior kent Josip Sutalo na een sterk seizoensbegin bij Ajax de laatste weken weer een mindere periode. Dat vertelt de analyticus in het praatprogramma Voetbalpraat van ESPN.

Sutalo lijkt dit seizoen een stabiele factor in de Amsterdamse defensie. Onder de nieuwe trainer Francesco Farioli is de Kroatisch international een vaste basisspeler. Doorgaans vormt hij samen met Youri Baas het centrale duo in de hoofdstad.

Donderdagavond, bij het Europese affiche met Qarabag (0-3), ontbrak Baas wegens een schorsing. Derhalve nam Daniele Rugani, een basisdebutant, de plek naast Sutalo in. Samen hielden zij het doel van Remko Pasveer schoon.

De afgelopen wedstrijden echter, ziet Kraay junior Sutalo dingen doen die hem aan vorig seizoen herinneren. Toen, onder trainers Maurice Steijn en John van 't Schip, schutterde de mandekker meer dan eens.

"Sutalo zijn we met zijn allen vorig seizoen heel erg van geschrokken, want we kennen hem van Kroatië waar hij de ballen verovert en heel simpel inspeelt", betoogt de analist aan tafel bij Voetbalpraat.

"Dit seizoen ging het hartstikke goed, maar het wordt weer steeds minder", vindt de voormalig voetballer. Kraay junior stoort zich vooral enorm aan hoe Sutalo in de eerste fase van de opbouw voetbalt. "Hij krijgt de bal van Rugani. Dan moet je tempo maken. Het is 0-0, je speelt tegen een man minder… Maar hij neemt hem aan en staat dan 36 keer met zijn noppen op de bal."

Cristian Willaert ergert zich ook aan hetgeen Sutalo doet in balbezit. "Maar", zo voegt de verslaggever toe. "Ook verdedigend… Er waren een paar billenknijpmomenten vandaag (donderdag, red.)."