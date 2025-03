Hans Kraay weet hoe Mark van Bommel aankijkt tegen de interesse van NEC

Mark van Bommel werd donderdag gespot in Ouwehands Dierenpark in Rhenen, waar hij samen met adviseur van de Raad van Commissarissen Fred Rutten een afspraak had met Marcel Boekhoorn, de voornaamste investeerder van NEC. Rogier Meijer vertrekt na dit seizoen uit Nijmegen, waardoor de clubleiding een nieuwe trainer zoekt.

Van Bommel werkte in het verleden bij PSV, VfL Wolfsburg en Royal Antwerp FC en zit sinds de zomer van 2024 zonder club. De voormalig middenvelder (47) kan over enkele maanden dus instappen bij NEC. Volgens Hans Kraay junior staat Van Bommel hoog op het lijstje in De Goffert.

Kraay heeft inmiddels contact gehad met algemeen directeur Wilco van Schaik over de vermeende belangstelling voor Van Bommel. ''The case is very clear'', zo opent hij in Voetbal op Vrijdag van ESPN. ''Mark van Bommel laat zich niet zomaar fotograferen in het Ouwehands Dierenpark van Marcel Boekhoorn.''

Dat Van Bommel donderdag werd gespot met Rutten, zegt volgens Kraay heel veel. ''Hij heeft dus interesse. En hij heeft, heb ik begrepen, ook al een gesprek gehad met Carlos Aalbers (technisch directeur, red.). Ze hebben met Van Bommel afgesproken dat ze de eerste indrukken van elkaar even laten inzinken.''

Kraay benadrukt dat er sowieso een vervolggesprek zal plaatsvinden tussen beide partijen. ''Binnen twee weken is het volgende gesprek. Dit is dus niet gebaseerd op niets. Dit is niet zomaar een gerucht, dit is echt serieus.''

Aalbers benadrukt in gesprek met de NOS dat NEC niet alleen naar Van Bommel kijkt. ''We zijn ons aan het oriënteren en hebben ook met Van Bommel een gesprek gehad om te kijken of we bij elkaar passen. Zo doen we dat met meerdere trainers.''

Meijer werd in 2019 als assistent-trainer toegevoegd aan de technische staf van de hoofdmacht. Sinds juni 2020 is hij eindverantwoordelijke.

In de afgelopen jaren overleefde Meijer behoorlijk wat stormen bij NEC, waardoor hij by far de langst zittende trainer in de Eredivisie is. Komende zomer neemt Meijer na vijf seizoenen afscheid van NEC.