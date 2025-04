Hans Kraay junior deelt sneer uit aan Bas Nijhuis: ‘Jij bent geen goede VAR’

Bas Nijhuis is te gast in Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Hans Kraay stelt dat de arbiter geen goede VAR is en vraagt zich af of een scheidsrechter ook kan weigeren om VAR te zijn.

Tafelgasten Ruben den Uil en Sjourd Mossou raken in gesprek met Nijhuis over het gebruik van de VAR. “In het voetbal zijn er veel grijze gebieden”, begint Mossou. “Met de komst van de VAR zie je dat er steeds meer wordt gezocht om de grijze gebieden zwart of wit te maken”, stelt de journalist.

Den Uil sluit zich daarbij aan. “Het zou toch mooi zijn als je de VAR vooral kan gebruiken als een hulpmiddel? Dan wordt de leidsman, waarvoor mensen zoals Bas worden opgeleid, weer leidend. Het moet een middel zijn waar je als club, scheidsrechter of trainer zo min mogelijk een beroep op kan doen”, aldus de trainer van Excelsior.

Kraay wil vervolgens iets van Nijhuis weten. “Kan je ook aangeven bij de scheidsrechtersbaas dat je niet zo geschikt bent om VAR te zijn? Want jij bent geen goede VAR”, sneert de analist.

“Wat zeg je me nou Hans”, grapt Nijhuis. “Dat heb je wel vaker gezegd, dus misschien klopt het wel”, trekt de 48-jarige arbiter het boetekleed aan.

Nijhuis gaat vervolgens in op de vraag van Kraay. “We zien nu wel dat er jongens zijn die beter als VAR zijn dan op het veld, dus daar wordt nu wel op aangesteld”, duidt de arbiter.

Kraay stelt vervolgens nogmaals de vraag of je kan weigeren om VAR te zijn. “Zeker, dat kan”, geeft Nijhuis aan. “Er zijn nu wel scheidsrechters die aangeven dat ze liever minder of niet VAR zijn.”