Hans Kraay junior begint Voetbalpraat met zorgwekkende statistiek van Ajax

Hans Kraay junior is geschrokken van het spel van Ajax in de afgelopen drie wedstrijden, zo zegt de analist van ESPN in Voetbalpraat. Met name de manier waarop Ajax kansen weggeeft is volgens Kraay zorgwekkend.

“Ik ben niet zo heel diepgravend in heatmaps en expected goals”, steekt Kraay van wal. “Maar dit vond ik wel heel opmerkelijk. Samen met Almere City heeft Ajax in de laatste negen duels liefst 124 schoten tegen gekregen.”

Presentator Yordi Yamali bevestigt dat de redactie van ESPN de statistiek heeft nagekeken. “We hebben twee of drie keer gecontroleerd of dit klopt, maar het is natuurlijk wel zorgwekkend voor een topclub met titelaspiraties.”

Analist Karim El Ahmadi ziet dat Ajax dezelfde fouten maakt als vorig seizoen, waarin het aanzienlijk minder presteerde. “Tegen NEC ging het vaak fout tijdens het doordekken, maar tegen FC Utrecht ook in balbezit.”

“Ik vond Youri Baas echt een zwakke wedstrijd spelen”, oordeelt El Ahmadi. “Josip Sutalo ook op bepaalde momenten, al verdedigde hij wel iets beter. Ajax wil heel vaak een van de middenvelders aanspelen en dat Jordan Henderson er dan onder komt als derde man. Dat ging in de eerste helft heel vaak verkeerd.”

Kraay noemt Sutalo ‘wereldkampioen de bal beroeren met zijn noppen’. “Ajax probeert daarmee zogenaamd te lokken, maar de tegenstander zet gewoon geen druk rondom het zestienmetergebied.”

Journalist Jeroen Haarsma denkt dat de komende tegenstanders van Ajax de wedstrijd tegen Utrecht (2-2) goed zullen analyseren. “Ik denk dat dit wel een blauwdruk is, ook voor AZ komend weekend, om op een bepaalde manier druk te zetten. Daar liggen wel heel veel kansen voor een tegenstander.”