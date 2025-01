Hans Kraay: 'Na Jerdy Schouten glipt ook deze speler door vingers Feyenoord'

Hans Kraay junior buigt zich in Voetbal op Vrijdag van ESPN over de transferperiode in Nederland. De analist annex verslaggever vindt het jammer dat één van de grootste talenten op de Nederlandse velden niet kiest voor de stap naar Feyenoord.

Cédric Hatenboer maakte onlangs indruk in het bekerduel van Excelsior met PSV, dat de middenvelder prompt op het wensenlijstje zette. De negentienjarige werd ook gevolgd door Feyenoord, maar kiest ervoor om na de zomerstop verder te gaan bij Anderlecht.

''Hij lijkt een beetje op Mats Wieffer'', trekt Kraay de vergelijking met de vorig jaar bij Feyenoord vertrokken middenvelder. ''Een goede eerste aanname, altijd aanspeelbaar en hij houdt van een dribbel.''

''En het is ook geen echte doelpuntenmaker. Nóg niet, maar dat kan nog komen. Ik heb Hatenboer veel gezien, maar niet vaak zien schieten'', stipt de voetbalvolger een verbeterpunt aan bij de Excelsior-speler.

Kraay baalt ervan dat opnieuw een talent 'dat in de achtertuin van Feyenoord rondliep' niet kiest voor de Rotterdamse club. ''Ik vond het zó jammer dat Jerdy Schouten om de hoek speelde. Voor Feyenoord was dat jammer. Die hadden hem toen moeten scouten en moeten nemen. Maar die hebben ze laten gaan.''

''En op andere hoek bij Sparta Rotterdam speelde Denzel Dumfries. En die liet Feyenoord ook gaan. En deze Hatenboer is ze ook weer door de vingers geglipt. En het is niet een transfer van twaalf of dertien miljoen euro. Dus vind ik het een beetje jammer dat hij naar het buitenland vertrekt'', treurt Kraay, die Hatenboer wel ziet slagen in Brussel.

''Deze jongen is goed en wordt ook op het niveau waarop hij nu gaat spelen heel goed'', ligt de lat direct hoog voor het door Anderlecht aangetrokken talent.