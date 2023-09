Halsema doet dringende oproep na compleet uit de hand gelopen Klassieker

Burgemeester Femke Halsema vindt het hoog tijd voor de KNVB en clubs om maatregelen te treffen. De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord werd zondag definitief gestaakt nadat er door de fanatieke aanhang van de Amsterdammers vuurwerk op het veld gegooid werd. Na afloop liep het compleet uit de hand doordat Ajax-hooligans probeerden om de hoofdingang van het stadion in te trappen.

Via Instagram Stories komt de burgemeester van Amsterdam met een eerste reactie op de gestaakte Klassieker en de ongeregeldheden die daarna plaatsvonden. Halsema heeft geen goed woord over voor de supporters die ervoor zorgden dat De Klassieker gestaakt werd. “Niet voor het eerst verpest een groep relschoppers het voor al die trouwe Ajax-fans die ook ziek zijn van een slechte seizoensstart maar zich wel gedragen”, schrijft de burgemeester.

“Vuurwerk op het veld, het intrappen van de hoofdingang, het gooien van stenen en vuurwerk naar politie: de maat is vol.” Halsema eindigt haar bericht met een een dringende oproep: “Hoog tijd voor de KNVB en clubs om maatregelen te treffen.” Het Eredivisie-duel werd zondag maar liefst drie keer stilgelegd. Eerst was er minutenlang oponthoud door een beker op het veld, waarna er tot twee keer toe met vuurwerk gegooid werd. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük kon vervolgens niet anders dan de wedstrijd definitief staken.

Ajax kwam zondag zelf al met een duidelijk statement na de staking van de Klassieker. "Dit is niet het gedrag dat bij Ajax hoort. Teleurstelling over de slechte seizoenstart is volkomen begrijpelijk, maar mag nooit de aanleiding zijn voor ordeverstoringen. Wij verontschuldigen ons tegenover iedereen die zich onveilig heeft gevoeld of hier op een andere manier last van heeft gehad.”