Hakim Ziyech verwijdert plots alle foto's met een Galatasaray-shirt van zijn Instagram

Hakim Ziyech heeft alle foto’s en video's die gerelateerd zijn aan Galatasaray verwijderd van zijn Instagram-account. Journalist Santi Aouna van Foot Mercato meldde vrijdag dat de creatieveling wil vertrekken bij de Turkse topclub en openstaat voor een terugkeer naar Ajax.

Volgens Aouna zijn de Amsterdammers erg geïnteresseerd in de komst van Ziyech, maar wordt een transfer als zeer lastig beschouwd, aangezien er eerst spelers moeten worden verkocht.

Ziyech zelf staat naar verluidt ook open voor een terugkeer naar Ajax, terwijl clubs uit Saudi-Arabië zijn situatie in de gaten houden. De Marokkaans international maakte in de zomer van 2023 de overstap van Chelsea naar Galatasaray.

Ziyech kwam het afgelopen seizoen tot 23 officiële duels, waarin hij goed was voor 8 goals en 4 assists en groeide al snel uit tot een publiekslieveling.

De rechtsbuiten annex aanvallende middenvelder lijkt echter niet het volledige vertrouwen te genieten van zijn trainer Okan Buruk, die zijn speler afgelopen zaterdag negentig minuten op de bank posteerde tijdens een 1-5 zege op Adana Demirspor.

Midweeks werd Galatasaray nog uitgeschakeld in de play-offs van de Champions League door Young Boys. Tijdens het returnduel startte Ziyech in de basis, maar werd hij in de rust gewisseld voor Berkan Kutlu.

Volgens Foot Mercato wil Ziyech vertrekken bij Galatasaray. Dat hij op zijn Instagram alle gerelateerde foto’s en video’s aan de Turkse topclub nu heeft verwijderd, is op zijn minst opvallend te noemen. Wel is er nog een foto in een trainingsshirt van Ajax op zijn feed te terug te vinden uit juni 2020. Op de desbetreffende foto poseert Ziyech samen met zijn ex-ploeggenoten Quincy Promes en Zakaria Labyad.