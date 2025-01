Hakim Ziyech laat zijn contract bij Galatasaray ontbinden voor vertrek uit Europa

Hakim Ziyech gaat Galatasaray definitief verlaten voor Al Nasr uit Dubai, zo meldt Voetbal International dinsdagochtend. De 31-jarige linkspoot gaat daardoor weer spelen onder Alfred Schreuder.

Galatasaray gaat het aflopende contract van Ziyech ontbinden, waardoor hij transfervrij kan vertrekken naar Dubai.

De koploper van de Süper Lig had in verband met de salariskosten geen baat bij een langer verblijf van Ziyech, die zijn laatste minuten maakte op 12 december en sindsdien niet meer tot de wedstrijdselectie behoorde.

Ziyech moet alleen nog de medische keuring doorstaan voor een definitieve hereniging met Schreuder. Het duo kent elkaar goed van hun gezamenlijke periodes bij FC Twente en Ajax. De twee konden altijd goed door één deur en gaan voor de derde keer met elkaar samenwerken.

Al Nasr, waar voormalig Eredivisionisten Othmane Boussaid, Leroy Fer, Samir Memisevic en Marouan Azarkan onder contract staan, staat vijfde in de nationale competitie van Dubai. De achterstand op koploper Al Sharjah bedraagt twaalf punten.

Door zijn transfer gaat Ziyech in dezelfde stad als zijn boezemvriend Quincy Promes wonen. De veroordeelde Oranje-international speelt momenteel voor United FC, dat uitkomt op het tweede niveau van de Verenigde Arabische Emiraten. Lars Veldwijk, met wie Ziyech eveneens goed bevriend is, tekende onlangs bij Gulf United FC uit de oliestaat.

Ziyech arriveerde in de zomer van 2023 in Istanbul, waar hij de verwachtingen niet helemaal heeft waar kunnen maken. De voormalig sterspeler van Ajax speelde in totaal 34 duels voor Cim Bom, waarin hij goed was voor 8 treffers en 5 assists. Vorig seizoen won hij met Galatasaray de landstitel en Turkse Supercup.