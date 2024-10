'Hakim Ziyech kan Galatasaray verlaten en komende winter plots naar hele andere club toe'

Hakim Ziyech kan zijn carrière vervolgen in de MLS, de Amerikaanse competitie, zo beweert het Turkse Fanatik woensdag. Het Turkse medium noemt het 'zeer waarschijnlijk' dat de Marokkaan Galatasaray in de winter zal gaan verlaten.

Ziyech kwam dit seizoen nog niet veel in actie namens Gala. De in Dronten geboren creatieveling kampt al enige tijd met een vervelende rugblessure en miste derhalve al de nodige wedstrijden, waaronder de kraker tegen Fenerbahçe.

In de seizoensopener, tegen Hatayspor, kwam de voormalig speler van onder meer sc Heerenveen, FC Twente en Ajax nog wel bijna de gehele wedstrijd in actie. Sindsdien speelde de 64-voudig international echter geen minuut meer voor Cim Bom in competitieverband. Wel deed Ziyech twee keer 45 minuten mee in het Europese tweeluik met Young Boys.

Komende zomer loopt de technisch begaafde linkspoot uit zijn contract in Istanbul. Mocht Galatasaray dus nog wat willen ontvangen voor zijn werknemer, is een vertrek in de winter een logische optie.

Amerika biedt mogelijk uitkomst. Volgens Fanatik was Ziyech zelf 'positief gestemd' over de aanbiedingen uit de Verenigde Staten. "Uit onze informatie blijkt ook dat het zeer waarschijnlijk is dat Ziyech de ploeg tijdens de winterstop zal gaan verlaten."

De geruchten rondom een vertrek van Ziyech namen in eerdere transferwindows ook al serieuze vormen aan. De Marokkaan werd veelvuldig in verband gebracht met een vertrek naar de Golfstaten, maar dat kwam er niet van.

Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt de 31-jarige vleugelaanvaller annex aanvallende middenvelder nog een marktwaarde van zeven miljoen euro. Galatasaray nam Ziyech afgelopen zomer officieel over van Chelsea en betaalt de linkspoot een nettosalaris van 2.850.000 euro per jaar.