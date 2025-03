Feyenoord verloor dinsdagavond met 2-1 van Inter en is uitgeschakeld in de Champions League. Desondanks is er veel respect van Italiaanse kant richting Nederlandse legendes. Zo zocht Hakan Çalhanoglu direct na de wedstrijd Wesley Sneijder op, die als analist namens Ziggo Sport langs het veld stond.

Inter kwam via Marcus Thuram al binnen tien minuten op voorsprong in Giuseppe Meazza, waarna Jakub Moder nog voor rust vanaf de stip de stand gelijktrok voor Feyenoord. In de tweede helft was het Çalhanoglu die een makkelijk gegeven strafschop benutte voor de 2-1 eindstand.

Na de wedstrijd zocht de Turk snel de analisten van Ziggo Sport op na de wedstrijd, waarbij hij Sneijder uitgebreid omhelsde. Daarbij overhandigde hij zijn wedstrijdshirt aan de Nederlander. Ook Thuram nam de gelegenheid om Robin van Persie op te zoeken na het laatste fluitsignaal.

Sneijder, de recordinternational van het Nederlands elftal, heeft natuurlijk een ongekende status in Milaan, mede door de Champions League-eindzege van 2010.

Ook is Sneijder nog altijd een gerespecteerd persoon in Turkije, waar hij tussen 2013 en 2017 actief was als speler van Galatasaray. Het zorgde na afloop voor een mooi moment tussen Çalhanoglu en Sneijder.