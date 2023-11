Haaland stapt vol ongeloof het veld af bij rust: ‘Dit kun je niet maken’

Woensdag, 8 november 2023 om 13:50 • Rian Rosendaal

Erling Braut Haaland was dinsdagavond niet blij tijdens de rust van het Champions League-duel van Manchester City met Young Boys (3-0) in het Etihad Stadium. De Noorse topschutter ergerde zich namelijk aan Mohamed Ali Camara, de aanvoerder van de Zwitserse ploeg, die halverwege het Europese duel al het shirt van Haaland wilde hebben.

Camara kwam met het verzoek op het moment dat beide ploegen na het rustsignaal het veld afliepen. Haaland schudde met zijn hoofd, was zichtbaar ontevreden en liet dat ook duidelijk merken aan de captain van de bezoekers uit Zwitserland. "Dit kun je niet maken", zo is hoorbaar op de beelden van de opmerkelijke gebeurtenis.

Haaland trok uiteindelijk met tegenzin zijn shirt met rugnummer 9 uit en gaf hem aan de dankbare Camara, om vervolgens wat bozig de spelerstunnel in het Etihad Stadium in te lopen. Het opmerkelijke verzoek van de centrale verdediger uit Guinee viel overigens niet alleen slecht bij de goalgetter uit Noorwegen.

Commentator Ally McCoist uitte bij TNT Sports zijn verbazing over de actie van Camara tijdens het Champions League-duel in Manchester. "Ik kan daar echt met mijn hoofd niet bij. Het is gewoon te gênant voor woorden", liet de voormalig aanvaller van Rangers en Schotland aan duidelijkheid niets te wensen over.

You've got to take your chances if you want Erling Haaland's shirt ??



Mohamed Camara managed to get it at half-time ??#UCL pic.twitter.com/S5puTnCxFn — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 7, 2023

Trainer zag het niet

Young Boys-trainer Raphaël Wicky werd pas na afloop op de hoogte gesteld van het opmerkelijke voorval. "Ik heb het niet gezien, dat is nieuw voor mij. Het verbaast mij wel een beetje, eerlijk gezegd. Het heeft niets met de wedstrijd te maken, maar ik ga wel met hem in gesprek. Misschien vroeg Erling (Haaland, red.) juist om zijn shirt. Ik weet het niet", zo klonk het op de persconferentie.

Josep Guardiola, die zijn elftal makkelijk zag winnen op eigen veld, gaf ook kort zijn mening over Camara en zijn verzoek richting Haaland. "Ik heb het gemist, maar het is in ieder geval niet normaal. Maar nogmaals: ik heb dat niet meegekregen." Het zat de winnende coach in elk geval niet dwars. "Nee, zeker niet als we met 3-0 winnen."

De 3-0 overwinning van Manchester City op Young Boys kwam tot stand door doelpunten van Haaland (twee) en Phil Foden. Guardiola besloot om Haaland enkele minuten na zijn tweede doelpunt, die enkele minuten na rust viel, naar de kant te halen. The Citizens spelen zondag namelijk de belangrijke uitwedstrijd tegen Chelsea.