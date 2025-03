Haaland mist penalty, scoort en raakt geblesseerd bij FA Cup-zege Manchester City

Manchester City heeft zich zondag geplaatst voor de halve finale van de FA Cup. De ploeg van manager Pep Guardiola keek bij AFC Bournemouth tegen een achterstand aan, maar wist de kwartfinale volledig om te draaien dankzij goals van Erling Braut Haaland en Omar Marmoush: 1-2. Man City speelt de halve finale tegen Nottingham Forest.

Bijzonderheden:

Man City kreeg al na een paar minuten spelen de uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Haaland ontfermde zich over de strafschop, die hij matig inschoot. Bournemouth-goalie Kepa Arrizabalaga pakte de bal klemvast.

Het was een dure misser, want aan de andere kant wist Bournemouth wel toe te slaan. Justin Kluivert speelde daarbij een cruciale rol, door de bal bij de tweede paal vlak voor de doellijn te bezorgen. Evanilson reageerde sneller dan the Citizens: 1-0.

Guardiola besloot aan het begin van de tweede helft om Nico O'Reilly te brengen voor Abdukodir Khusanov. Het bleek een gouden greep van de oefenmeester, die zag hoe O'Reilly drie minuten na zijn entree over de linkerkant van het veld sprintte en een perfecte voorzet afleverde bij Haaland: 1-1.

Man City zou doordrukken, al gebeurde dat niet voordat Haaland erbij ging zitten en noodgedwongen gewisseld moest worden. Diens vervanger, Marmoush, tekende twee minuten na zijn entree voor de eindstand met een bekeken schot in de verre hoek: 1-2.