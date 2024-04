Haaland krijgt tikje in het gezicht van scheidsrechter en is not amused

Erling Braut Haaland heeft een frustrerende eerste helft van de kwartfinale van de Champions League tegen Real Madrid achter de rug. De spits keek met Manchester City na 45 minuten tegen een 2-1 achterstand aan. Tot overmaat van ramp kreeg Haaland na het rustsignaal een onbedoeld tikje in het gezicht van scheidsrechter François Letexier.

Haaland reageerde not amused op het tikje van de Franse arbiter. Lexetier bood direct zijn excuses aan aan de Noorse topschutter.

The referee catches Erling Haaland in the face at half time ??#UCL



?? Watch Real Madrid vs Man City live on@tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/eOjFoqyvgQ