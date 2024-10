Gullit geeft slechts één speler in Nederlands elftal een voldoende: 'Hij was het enige lichtpuntje'

Ruud Gullit heeft met verbazing gekeken naar het Nederlands elftal tegen Duitsland (1-0 verlies). De oud-international vraagt zich af hoe het komt dat er zo weinig onderlinge communicatie is binnen het elftal. Ook vindt Gullit dat bondscoach Ronald Koeman veel eerder had moeten ingrijpen.

Het Nederlands elftal kwam in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland vanaf het startsignaal onder grote druk te staan. Oranje kwam voetballend nauwelijks onder de druk van Duitsland uit.

Gullit zag niemand in het Nederlands elftal de leiding nemen. "Als het niet loopt, moeten de spelers ten eerste zelf gaan kijken: waar loopt het niet?", aldus de analist in Rondo op Ziggo Sport. "Dan ga je met elkaar praten, want het loopt niet. Wat ga je eraan doen?"

"Niemand wordt boos op elkaar", constateert Gullit. "Niemand zegt van: 'Hey, kom jij eens hier! Ga jij eens dat doen!'"

Koeman stond in de eerste helft voortdurend aanwijzingen te geven langs de zijlijn. "Maar je moet ingrijpen vanaf de kant", vindt Gullit. Koeman voerde pas in de rust wissels door. "Ik vond het nogal lang duren. 45 minuten... Het is dat die Duitsers zich geen raad wisten met de kansen. Het ging zo makkelijk dat ze dachten: er komt er nog wel een."

Met name het inbrengen van Mats Wieffer op het middenveld hielp Oranje, zag Gullit. "Waarom doe je dat niet al eerder? Wieffer was het enige lichtpuntje. Het enige lichtpuntje. Die kwam erin en toen ging het op een gegeven moment lopen."

Gullit begrijpt Koeman niet. "Dat had al veel eerder gekund. Voor hetzelfde geld sta je al met 1-0 of 2-0 achter op dat moment. Dat vond ik niet goed."