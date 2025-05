Gullit onthult pijnlijke details over ontmoeting met Chelsea-eigenaar Todd Boehly

Ruud Gullit is donderdag te gast in The Overlap, waar Gary Neville, Roy Keane en Ian Wright altijd aanschuiven. De voormalig speler en manager van Chelsea doet een pijnlijke onthulling over de Amerikaanse clubeigenaar Todd Boehly.

Gullit kwam Boehly tegen op een bijeenkomst voor clubs, georganiseerd door Nasser Al-Khelaifi, de eigenaar van Paris Saint-Germain. Boehly leek de Nederlander niet te kennen.

''Ik dacht bij mezelf: ik zal mezelf even voorstellen'', blikt Gullit in de YouTube-show terug op zijn eerste ontmoeting met Boehly. ''Hij vroeg mij wat ik deed. Ik zei dat ik voetballer ben geweest en ook bij Chelsea heb gespeeld.''

''Maar hij had niet door wie ik was. Kan ik hem dat verwijten? Ik denk van niet. Maar zo gaat dat tegenwoordig. Deze mensen hebben niet door waar Chelsea voor staat'', verzucht Gullit.

''Het DNA van Chelsea is weg. Er is een bepaald DNA, en dat is nu weg bij Chelsea'', vindt de oud-speler het jammer dat hij de Londense club van vroeger niet meer herkent.

Gullit kwam in 1995, in zijn nadagen als speler, bij Chelsea terecht. The Blues hadden grote ambities, al was Manchester United destijds oppermachtig in de Premier League.

De oud-aanvaller veroverde als manager de FA Cup met Chelsea, voordat hij in 1998 werd ontslagen door het bestuur.