Guirassy bezorgt Dortmund nieuwe nederlaag; Weghorst scoort opnieuw

Zaterdag, 11 november 2023 om 17:29 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:17

Borussia Dortmund heeft opnieuw een pijnlijke nederlaag geleden in de Bundesliga. Nadat de ploeg van trainer Edin Terzic vorige week al verloor van Bayern München (1-4), ging het zaterdagmiddag ook mis tegen VfB Stuttgart: 2-1. De thuisploeg was vrijwel de gehele wedstrijd de bovenliggende partij, maar moest toezien hoe Deniz Undav de openingstreffer van Niclas Füllkrug ongedaan maakte. In de slotfase maakte Serhou Guirassy de verlossende 2-1 voor de thuisploeg. Tegelijkertijd speelde TSG Hoffenheim met 1-1 gelijk bij FC Augsburg. Wout Weghorst opende de score en was zo voor de derde keer op rij trefzeker.

Het was Stuttgart dat het initiatief greep in de openingsfase en al snel een schietkans kreeg via Maximilian Mittelstädt. Een gevaarlijk ogende vrije trap leverde niets op, waarna de bal voor de voeten van de linksback kwam. Hij zag zijn poging een meter of twee naast gaan. Dortmund, met Donyell Malen op de bank, kon aanvallend niets bewerkstelligen, terwijl Stuttgart zijn tanden liet zien. Een gevaarlijke aanval leidde in de tiende minuut tot een strafschop, nadat Gregor Kobel Undav onderuithaalde. Kobel, die geel kreeg, maakte zijn fout goed door de inzet van Chris Führich te keren.

Na een half uur spelen had Stuttgart nog altijd het betere van het spel en weer had het de score kunnen en misschien wel moeten openen. Führich maakte tempo en gaf mee aan Undav, die geen controle over de bal kreeg, maar wel zag hoe de bal bij Jamie Leweling terechtkwam. Hij leek simpel binnen te kunnen tikken, maar rekende buiten de uitstekend keepende Kobel.

Tien minuten voor rust was het plotseling raak voor Dortmund. Marcel Sabitzer genoot te veel tijd en ruimte en bracht de bal naar de rechterkant bij Julian Ryerson. De Noor bracht scherp voor en zag Julian Brandt nog langs de bal schieten. Gelukkig voor Dortmund kreeg Füllkrug bij de tweede paal wel zijn voet tegen de bal: 0-1. Daarmee was het nog niet gedaan in de eerste helft. Stuttgart liet zich niet van de wijs brengen en maakte vlak voor rust gelijk. Een diepe bal kwam terecht bij Leweling, die Undav een niet te missen kans bood: 1-1.

De eerste grote kans na rust kwam op naam van Führich, die Kobel kansloos liet maar zijn schot centimeters naast zag gaan. Het zat Stuttgart bepaald niet mee die fase. Na een voorzet van Mittelstädt belandde de bal via Ramy Bensebaini en Nico Schlotterbeck net naast het doel van Kobel. Aan de andere kant kwam ook Stuttgart goed weg. Marco Reus bracht de bal snel bij Sabitzer, die zijn inzet via Dan-Axel Zagadou op de paal zag belanden.

Stuttgarts clubtopscorer Guirassy mocht het laatste kwart van de wedstrijd meedoen, nadat hij drie wedstrijden moest missen wegens blessureleed. Hij was met een slimme voetbeweging direct belangrijk bij een opgelegde kans voor Josha Vagnoman, die er ook achter kwam dat Kobel in topvorm verkeert. Even later ging Kobel toch in de fout, door de doorgebroken Silas te vloeren: strafschop. Guirassy ging achter de bal staan en schoot zijn vijftiende Bundesliga-treffer tegen de touwen: 2-1. Silas liet nog een uitstekende kans liggen, maar de voorsprong werd niet meer uit handen gegeven.

FC Augsburg - TSG Hoffenheim 1-1

Weghorst was in de afgelopen twee wedstrijden al trefzeker en had slechts 23 minuten nodig om ook in Beieren tot scoren te komen. Een aanval van Hoffenheim leverde in eerste instantie niets op, maar omdat Augsburg de bal niet goed weg kreeg, kreeg Marius Bülter een nieuwe kans om voor te geven. Hij vond bij de tweede paal de ongedekte Weghorst, die met een kopbal de verre hoek vond: 0-1.

Nadat Maximilian Beier en Grischa Prömel nalieten om de voorsprong van Hoffenheim te verdubbelen, kwam Augsburg een kleine tien minuten na rust op gelijke hoogte. Ermedin Demirovic sneed na een fraaie dribbel naar binnen en krulde de bal heerlijk in de bovenhoek: 1-1.

