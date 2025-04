'Na De Bruyne tweede sterspeler weggestuurd bij Manchester City'

Manchester City lijkt deze zomer werk te maken van een ingrijpende selectie-uitdunning. Na het verrassende nieuws dat Kevin De Bruyne geen nieuw contract krijgt, is volgens Sacha Tavolieri van Sky Sports nu ook aan een tweede sterspeler door de clubleiding medegedeeld dat hij mag vertrekken.

De beslissing komt vlak nadat bekend werd dat ook Kevin De Bruyne aan het einde van dit seizoen transfervrij zal vertrekken uit Manchester. De 33-jarige Belg is bezig aan de laatste maanden van zijn contract en gaf afgelopen weekend zelf aan verbaasd te zijn over de gang van zaken.

Na de 2-0 overwinning van City op Everton sprak De Bruyne met de pers en bevestigde hij dat hij geen aanbieding heeft gekregen om zijn aflopende contract te verlengen. “Ik was een beetje verrast, ja, een beetje,” aldus de middenvelder, die sinds 2015 uitkomt voor de club. “Ik heb het hele jaar geen aanbod gehad. Ze hebben gewoon een beslissing genomen. Natuurlijk was ik een beetje verbaasd, maar ik moet het accepteren. Eerlijk gezegd denk ik dat ik nog steeds op dit niveau kan presteren, zoals ik nu laat zien, maar ik begrijp ook dat clubs keuzes moeten maken.”

Manchester City-manager Pep Guardiola is vastberaden om zijn team komend seizoen terug te brengen naar de absolute top. Ook Bernardo Silva zou daarbij het veld moeten gaan ruimen. De dertigjarige Portugees, die in augustus 31 wordt, speelt sinds 2017 voor de club en kwam in totaal tot 397 officiële wedstrijden in het shirt van de Citizens. Daarmee behoort ook hij tot de vaste waarden binnen het tijdperk Guardiola.

Dat schrijft journalist Sacha Tavolieri, die meldt dat de Portugese middenvelder niet meer voorkomt in de toekomstplannen van de Engelse kampioen. Volgens de berichtgeving zou de clubleiding Silva hebben verteld dat hij deel uitmaakt van het ‘downsizing plan’ en dat ‘het moment gekomen is om verder te kijken’.

Volgens Tavolieri is Bernardo Silva al geïnformeerd over het besluit en lijkt zijn tijd in Manchester na zeven seizoenen ten einde te lopen. De aanvallende middenvelder staat naar verluidt in de belangstelling van meerdere clubs. Benfica – de club waar hij zijn carrière begon – wordt genoemd, net als FC Barcelona, dat al langer interesse heeft. Ook clubs uit Saudi-Arabië houden de situatie van de Portugees nauwlettend in de gaten.

Hoewel de club officieel nog geen afscheid heeft aangekondigd van De Bruyne of Bernardo Silva, lijkt Manchester City zich al te oriënteren op versterkingen voor het nieuwe seizoen. Volgens The Daily Mail is City momenteel ‘frontrunner’ in de race om Morgan Gibbs-White van Nottingham Forest. De 25-jarige middenvelder maakt veel indruk dit seizoen en staat ook op het verlanglijstje van onder meer Liverpool en Manchester United. Toch zou de ploeg van Guardiola momenteel het best gepositioneerd zijn om hem in te lijven zodra de transfermarkt opent.