Grueter, commentator bij Frankrijk-België, maakt twee merkwaardige fouten

Jeroen Grueter ontvangt opnieuw veel kritiek op zijn wedstrijdverslag tijdens het EK. De commentator van de NOS maakte maandagavond in de beginfase van het duel Frankrijk - België twee merkwaardige feitelijke fouten.

Aan het begin van de wedstrijd vertelde Grueter de kijkers dat Jules Koundé, de rechtsback van Frankrijk, bij zijn club FC Barcelona centraal achterin speelt. Koundé speelde afgelopen seizoen echter vaker als rechtervleugelverdediger bij de Catalanen.

Verderop in de wedstrijd deed Grueter een onjuiste claim over Yannick Carrasco, die tegen Frankrijk opereert vanaf de rechtervleugel bij België. Carrasco kreeg de bal in de 28ste minuut met een voorzet niet tot bij een ploeggenoot.

"Carrasco heeft de tijd om een ploeggenoot uit te zoeken, maar moet dat dan doen met zijn rechterbeen, dan is het automatisch allemaal minder secuur." Carrasco, die tegenwoordig speelt voor Al-Shabab in Saudi-Arabië, is wel degelijk rechtsbenig.

Grueter blunderde ook al bij Duitsland - Denemarken

Er klinkt al dagenlang felle kritiek op Grueter. Afgelopen zaterdag was hij commentator bij de wedstrijd Duitsland - Denemarken (2-0). Toen zei de verslaggever dat de geschorste defensieve middenvelder Morten Hjulmand de zoon is van bondscoach Kasper Hjulmand, maar de twee zijn geen familie van elkaar.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!





Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties