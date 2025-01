Grote zorgen om Raúl Moro: Ajax-target raakt geblesseerd en verlaat veld per brancard

Raúl Moro is vrijdag geblesseerd uitgevallen bij Real Valladolid. De vleugelaanvaller, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van Ajax, raakte vermoedelijk geblesseerd aan zijn sleutelbeen en moest het veld per brancard verlaten.

Moro nam het vrijdagavond met Valladolid op tegen Espanyol. Het duel is een echte degradatiekraker in LaLiga: Valladolid staat negentiende, Espanyol achttiende.

An het begin van de tweede helft ging Moro na een duel naar de grond, waarna hij ongelukkig ten val kwam. Na enige tijd te zijn behandeld, verliet hij per brancard het veld.

Vermoedelijk heeft Moro een sleutelbeenblessure opgelopen. Mocht zijn sleutelbeen gebroken zijn, dan is de verwachting dat de hersteltijd zo’n twee à drie maanden bedraagt.

Aan het begin van januari viel Moro ook al geblesseerd uit, toen in de Copa del Rey-wedstrijd tegen Ourense (3-2 nederlaag). De buitenspeler leek zijn knie te verdraaien en bleef huilend op het veld liggen. Uiteindelijk bleek die kwetsuur mee te vallen.

Ajax

Ajax heeft reeds een persoonlijk akkoord bereikt met Raúl Moro over een contract tot medio 2029 in Amsterdam. Desondanks moet de nummer twee in de Eredivisie nog even geduld hebben. De Telegraaf meldde vrijdag dat de leiding van Valladolid pas na de belangrijke wedstrijd tegen Espanyol zaken wil doen met Ajax.

Beide clubs naderden elkaar deze week wat betreft de transfersom, al zit er nog een verschil tussen de vraagprijs van de Spanjaarden en het bod vanuit de Johan Cruijff ArenA. Valladolid zou volgens De Telegraaf minstens tien miljoen euro verlangen voor de jonge en multifunctionele vleugelaanvaller, Ajax zou voorlopig echter niet verder willen gaan dan een bedrag van zeven miljoen euro.

Moro zelf zou het liefst naar Ajax verkassen, maar er zijn naar verluidt meer kapers op de kust. Volgens de Daily Mail staat de Spaanse buitenspeler ook bovenaan het lijstje van Celtic, de koploper in Schotland.