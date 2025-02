Grote wens van Stefan de Vrij komt uit met terugkeer naar Feyenoord: 'Dit voelt als thuiskomen'

De wens van Stefan de Vrij om Feyenoord in de Champions League te treffen wordt werkelijkheid. De verdediger van Inter speelt over twee weken in de achtste finale van het miljardenbal tegen zijn oude liefde. Het is voor het eerst sinds zijn vertrek in 2014 dat De Vrij het opneemt tegen Feyenoord.

De mandekker kijkt uit naar de dubbele ontmoeting met de Rotterdammers. “Toen bekend werd dat we mogelijk tegen Feyenoord zouden spelen, hoopte ik echt dat dit de loting zou worden. Ik heb altijd een keer tegen Feyenoord willen spelen, omdat dit voelt als thuiskomen”, zegt De Vrij in gesprek met Voetbal International.

“Ik ben er opgeleid en heb veel aan de club te danken. Feyenoord heeft nog steeds een speciaal plekje in mijn hart en ik weet uit eigen ervaring hoe geweldig de sfeer zal zijn. Het is fantastisch om er even terug te keren”, stelt de international.

Hoewel De Vrij blij is met de loting, ziet hij ook de andere kant van de medaille. “Ze doen het geweldig in de Champions League. Ze winnen van Girona en Benfica, kwamen knap terug tegen Manchester City, wonnen van Bayern München en schakelden AC Milan uit.”

“Feyenoord heeft gewoon een sterk team, helemaal als ze een aantal van de geblesseerde spelers ook nog terugkrijgen.” De Rotterdammers misten tegen AC Milan nog tien spelers, maar wisten de Italianen toch over twee wedstrijden uit te schakelen.

Inter verloor in de Champions League tot dusver alleen van Bayer Leverkusen. De ploeg van Simone Inzaghi incasseerde slechts één doelpunt. In de Serie A staat Inter op de tweede plek, twee punten achter Napoli.

De Vrij hoopt met Inter de kwartfinale van het miljardenbal te bereiken, maar moet daarvoor dus wel afrekenen met Feyenoord, dat dit seizoen al voor meer verassingen heeft gezorgd. Op 4 of 5 maart reist Inter af naar De Kuip voor de heenwedstrijd. Op 11 of 12 maart staat de return op het programma.