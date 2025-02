Grote verontwaardiging over het veld bij Fortuna Sittard - Ajax: 'Het is echt schandalig'

In de eerste helft van Fortuna Sittard - Ajax viel vooral de beroerde staat van het veld op. Spelers van beide clubs glijden met grote regelmaat uit, wat tot grote verontwaardiging leidt bij onder meer Bram van Polen.

ESPN-analist Van Polen merkt op dat met name Bertrand Traoré regelmatig uitgleed. "Hij was echt aan het glijden. Het is echt schandalig."

"Het is de een na de ander. Dit is de overtreffende trap van een slecht veld", stelt het clubicoon van PEC Zwolle.

"De Ajax-spelers hebben er nog meer last van dan de spelers van Fortuna. Het was af en toe... Vroeger had je echt zes pinnen, maar dat heb je tegenwoordig niet meer. De vaste noppen en de rubberen noppen zitten door elkaar heen."

Ook anderen zijn niet te spreken over het veld. Zo stelt Voetbal International-journalist Tim van Duijn: "Echt belachelijk dat je op dit veld een wedstrijd moet spelen."

Met name Ajax-spelers lijken gefrustreerd over het veld. Zo maakte Traoré na zijn zoveelste uitglijder een wegwerpgebaar en was ook Josip Sutalo zichtbaar boos op het veld.

Halverwege staat het 0-0 in Sittard.