Grote klap voor PSV richting duel met Ajax: 'Beoogde basisspeler stapt niet uit de bus'

PSV-trainer Peter Bosz heeft in de topper tegen Ajax geen basisplaats in petto voor Malik Tillman. De herstelde Amerikaan zit wel op de bank, maar hij is nog niet fit genoeg om te beginnen. Jerdy Schouten ontbreekt in de selectie. De topper in de Eredivisie begint om 14.30 uur en is live te zien op ESPN 2.

Walter Benítez gaat als doelman van PSV de nul proberen te houden en rekent daarbij op de steun van zijn verdedigers Sergiño Dest, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Mauro Júnior.

Op het middenveld krijgt Veerman voorlopig nog de voorkeur boven Tillman, die geen hele wedstrijd lijkt te kunnen spelen. Grote klap voor PSV is het ontbreken van Schouten, die volgens journalist Rik Elfrink niet uit de bus is gestapt. Hij zit ook niet bij de selectie vanwege knieklachten. Guus Til en Ismael Saibari completeren het middenveld.

Rechts voorin hoopt Ivan Perisic zijn blakende vorm door te trekken, terwijl Noa Lang aan de linkerkant zijn kunsten mag vertonen. Aanvoerder Luuk de Jong staat in de spits.

Waar Ajax gedurende de wedstrijd op twee gedachten zou kunnen hinken, is de missie voor PSV helder: winnen. De Eindhovenaren moeten een achterstand van zes punten zien goed te maken op hun Amsterdamse rivaal.

"Het is altijd een grote wedstrijd, maar dit keer helemaal”, toonde Bosz zich op de persconferentie bewust van de precaire situatie. “We hebben onszelf in deze situatie gebracht door te veel punten te verliezen. Nu zitten we in de achtervolging en moeten we winnen.”

Bosz sprak zich ook lovend uit over Ajax. “Het is misschien niet altijd heel spectaculair, maar ze doen het goed. Ze zijn stabiel en winnen hun wedstrijden. Als je bovenin wilt meespelen, moet je niet alleen uitblinken, maar vooral diepe dalen vermijden. Ze zijn constant.”

