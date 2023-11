Grote inschattingsfout doelman Destanoglu leidt nipte nederlaag Besiktas in

Zondag, 5 november 2023 om 19:06 • Jordi Tomasowa

Besiktas is zondag tegen zijn vierde competitienederlaag van het seizoen aangelopen. Op bezoek bij Antalyaspor zorgde Cenk Tosun nog wel voor de voorsprong, maar deze werd na rust, mede door een grote fout van doelman Ersin Destanoglu, helemaal weggegeven: 3-2.

Bijzonderheden:

Besiktas kwam op slag van rust op voorsprong via Cenk Tosun, die het eindstation was van een vlotlopende aanval. Salih Uçan gaf strak voor, waarna de aanvaller de bal voor het intikken had: 0-1. Antalyaspor, waar Sander van der Streek negentig minuten op de bank bleef, wist het duel vroeg in de tweede helft volledig te kantelen. Dario Saric tilde de stand eerst weer in evenwicht na een razendsnelle counter: 1-1. Sagiv Jehezkel maakte vervolgens de 2-1 doordat Besiktas-doelman Destanoglu veel te laat uit zijn doel kwam. Met een geplaatst schot via de binnenkant van de paal maakte Jehezkel het leed voor Besiktas binnen het uur erger: 3-1. Jackson Muleka bracht de spanning nog terug door op aangeven van Ante Rebic de 3-2 te maken, maar verder dan de aansluitingstreffer kwam Besiktas niet meer.

GOL | Antalyaspor 2-1 Besiktas #ANTvBJK



?? 50’ Sagiv Jehezkel



Antalyaspor 5 dakikada buldugu 2 gol ile öne geçti?? pic.twitter.com/oKVuSim939 — Süper Lig - Aninda goller (@anindagol_2) November 5, 2023

Antalyaspor - Besiktas 3-2

45+2’ 0-1 Cenk Tosun (assist: Salih Uçan)

46’ 1-1 Dario Saric (assist: Sagiv Jehezkel)

50’ 2-1 Sagiv Jehezkel (assist: Zymer Bytyqi)

57’ 3-1 Sagiv Jehezkel (assist: Bunyamin Balci)

80’ 3-2 Jackson Muleka (assist Ante Rebic)