‘Groot deel Nederlanders kan straks geen Ajax, Feyenoord of PSV zien’

Donderdag, 30 november 2023 om 13:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:13

Er dreigt volgend seizoen een probleem te ontstaan rond de uitzendrechten van de Europese clubcompetities, zo stelt Chris Woerts bij Vandaag Inside. Ziggo Sport heeft met ingang van medio 2024 de rechten gekocht van de Champions League, Europa League en Conference League, maar niet iedereen kan dat ontvangen.

De bedoeling is dat de wedstrijden van de Nederlandse clubs voor iedereen in Nederland gratis te zien zijn via de Ziggo GO-app. Klanten van Ziggo hebben als bijkomend voordeel dat zij alle belangrijke wedstrijden ook op kanaal 14 op hun tv-toestel kunnen bekijken.

Volgens Woerts leidt dat echter tot problemen. "Ziggo heeft volgend seizoen de rechten van de grote Europese clubcompetities", aldus de sportmarketeer. "Daarvoor moeten ze 75 procent dekking hebben in Nederland. Maar 40 procent van de Nederlanders heeft geen televisie waar ze een app op kunnen downloaden."

"40 procent van de Nederlanders kan straks dus geen Ajax, Feyenoord, PSV of AZ kijken", gaat Woerts verder. "Dat zijn mensen die een oude televisie hebben. Dat is dus wel een probleem. Ziggo zou dat moeten regelen, maar zij zeggen dat mensen de app moeten downloaden."

Woerts doet een beroep op Geert Wilders. "Dit lijkt me een uitstekende taak voor Geert, die zegt voor ons allemaal op te komen, om te regelen dat heel Nederland gewoon op het open net kan blijven kijken."

"We hebben zoveel problemen in dit land en jij gaat Geert Wilders oproepen om mensen Ajax, Feyenoord en PSV te laten zien?", is Wilfred Genee stomverbaasd. "Sport is de dynamiek in de maatschappij. De verbindende factor", sluit Woerts af met een kwinkslag.