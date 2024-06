Groningen dreigt ‘kind van de club’ kwijt te raken; zaakwaarnemer ontkent

Het is goed mogelijk dat Jorg Schreuders zijn laatste wedstrijd voor FC Groningen al heeft gespeeld. De negentienjarige middenvelder lijkt zijn volgend jaar aflopende contract bij de Trots van het Noorden niet te gaan verlengen, volgens Voetbal International. Daardoor is het goed mogelijk dat hij deze zomer al verkocht wordt, zodat Groningen nog wat aan hem kan verdienen. De zaakwaarnemer van Schreuders zelf laat overigens een ander geluid horen.

Schreuders ligt nog tot medio 2025 vast in Groningen. Afgelopen seizoen beleefde hij zijn doorbraak in de Euroborg, en daarom wilde de club graag zijn verbintenis verlengen.

Beide partijen zijn er in de onderhandelingen echter niet met elkaar uitgekomen. “Dus het zou goed kunnen dat daar in de zomer nog iets mee gaat gebeuren”, tekent VI op uit de mond van Art Langeler, Manager Voetbal & Opleiding bij Groningen. Langeler doelt daarmee op een mogelijke transfer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Het lijkt voor een nieuw contract nu op een gesloten deur, ja. Als daar nog iets in verandert, zal het initiatief van hem moeten komen”, vervolgt Langeler, die teleurgesteld is dat het niet tot een akkoord is gekomen.

“Het is inderdaad niet hoe we het graag zouden willen, maar het is op dit moment de realiteit. We hadden graag al met Jorg verlengd: helaas is dat niet gelukt. Voetbal is wat dat betreft wel flexibel, je weet nooit hoe dingen nog kunnen lopen, maar zoals het er nu naar uitziet gaat hij niet bijtekenen.”

Schreuders doorliep de jeugdopleiding van Groningen en beleefde afgelopen seizoen zijn doorbraak. Met die club eindigde hij in mei op de tweede plek in de Keuken Kampioen Divisie, waardoor promotie naar de Eredivisie een feit was.

Zelf was Schreuders afgelopen seizoen goed voor 34 officiële duels, waarin hij vijf keer scoorde en vier assist gaf. Transfermarkt schat zijn waarde momenteel op 650.000 euro.

Reactie Schreuders

Volgens Jos Schrage, zijn zaakwaarnemer, speelt Schreuders het liefst ook volgend seizoen voor Groningen. "We hebben een positief gesprek gehad in februari", aldus de belangenbehartiger tegenover. "Maar ik vind het lastig dat je in de 4 maanden daarna niet in gesprek met elkaar bent. Jorg wil hartstikke graag bij FC Groningen blijven, hij woont net op zichzelf in het centrum en wil graag met de club de Eredivisie in. Het liefste zien we dan ook dat het contract opengebroken wordt."

"Het lastige is dat zo'n jongen uit de jeugd een jeugdcontract krijgt en daarna krijgt hij er financieel gezien iets bij. Als je nieuw bent, krijg je een heel ander contract. De vraag is wanneer een jeugdspeler een eerste elftalspeler is... Dat is iets dat bij veel clubs speelt. Wat ons betreft staat de deur gewoon open", aldus Schrage, die er vanuit zegt te gaan dat Schreuders ook volgend seizoen in de Euroborg speelt.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties