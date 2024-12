‘Grondige reorganisatie bij Manchester United: Rúben Amorim krijgt groen licht voor transfers’

Een grondige reorganisatie lijkt op komst bij Manchester United. Volgens Florian Plettenberg, journalist bij Sky Sport Duitsland, mag de helft van de selectie van the Red Devils in de winter of zomer verkocht worden bij een goed bod. Intern zouden slechts een aantal spelers als onmisbaar worden beschouwd. Daarnaast is de club in gesprek over een mogelijke versterking.

Rúben Amorim zou van de clubleiding groen licht hebben gekregen voor transfers om de club weer op te bouwen. Eerder werd al bekend dat United de pijlen had gericht op Viktor Gyökeres.

Een transfer van de superspits naar United kent overigens de nodige haken en ogen. Zo moeten the Mancunians naar verluidt eerst een rits spelers van de hand doen om financiën vrij te maken.

Volgens de Duitse journalist Plettenberg is een vertrek van het merendeel van de selectie daarom een optie in de winter of zomer, indien er een goed bod komt.

Intern zou United echter ook een aantal spelers hebben aangewezen als onmisbaar. Het zou volgens Plettenberg gaan om onder anderen Amad Diallo, Kobbie Mainoo, Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Leny Yoro en André Onana.

United is daarnaast ook in gesprek zijn met het Paraguayaanse Cerro Porteño over de komst van de pas zeventienjarige linksback Diego León. De club ziet León als een groot talent voor de toekomst en zou zo’n vier miljoen euro moeten kosten, aldus Fabrizio Romano.

Amorim zou ook interesse hebben in de komst van Alphonso Davies of Theo Hernández. De Portugees zou naast een spits en een linksback ook graag de selectie versterken met een middenvelder.