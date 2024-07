‘Grijpt Ajax mis? Wout Weghorst bereikt persoonlijk akkoord met Trabzonspor’

Wout Weghorst heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Trabzonspor, zo melden verschillende Turkse media. Burnley en de nummer drie van het afgelopen Süper Lig-seizoen moeten het nu nog eens zien te worden over de transfersom voor de 31-jarige spits.

Voor hoeveel seizoenen Weghorst mogelijk bij Trabzonspor gaat tekenen is niet bekend. Turkije is geen onbekend terrein voor de Nederlandse spits, die in de eerste seizoenshelft van 2022/23 op huurbasis uitkwam voor Besiktas. In januari werd die verhuurperiode afgebroken, aangezien Weghorst zijn zinnen had gezet op een verblijf bij Manchester United.

De fysiek sterke spits wordt al weken gelinkt aan Ajax, maar de Amsterdammers moeten eerst spelers verkopen om zelf in actie te kunnen komen op de transfermarkt. Zo staan onder anderen Owen Wijndal, Borna Sosa, Benjamin Tahirovic en Silvano Vos op de nominatie om te vertrekken. Dinsdagochtend meldde Het Parool dat er ook voor Gaston Ávila, Jakov Medic en Chuba Akpom geen plek meer lijkt zijn in de Johan Cruijff ArenA.

Of Ajax op tijd in actie kan komen om Weghorst naar Amsterdam te halen wordt dus afwachten. De 39-voudig international van het Nederlands elftal sprak vorig seizoen overigens meermaals de wens uit om voor FC Twente te spelen. Het werd eerder al duidelijk dat zijn komst financieel gezien een moeilijk verhaal wordt voor de Tukkers.

Volgens technisch directeur Arnold Bruggink hanteerde Burnley een te hoge vraagprijs en 'was het naïef om alle pijlen op Weghorst te richten'. FC Twente heeft bovendien met Sam Lammers inmiddels al een nieuwe spits in huis gehaald.

Weghorst heeft nog een eenjarig contract bij Burnley, waar hij tot op heden slechts twintig duels voor speelde. De afgelopen twee seizoenen werd hij verhuurd aan achtereenvolgens Besiktas, Manchester United en TSG Hoffenheim.

Het laatste seizoen van de in Borne geboren aanvalsleider in Nederland was het seizoen 2017/18. Toen groeide de Tukker namens AZ nog bijna uit tot topscorer van de Eredivisie met 18 goals in 31 wedstrijden. Daarnaast gaf hij zes assists.

